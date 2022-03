EEUU aportará más armamento

BBC News informó que el ejército ucraniano recibirá más asistencia militar estadounidense y que la sola presencia de armas fabricadas en Estados Unidos causa pánico entre las tropas rusas, según los soldados de Ucrania. El paquete contiene una amplia gama de equipos militares, que van desde 25.000 kits de chalecos antibalas y cascos, hasta rifles y lanzagranadas, miles de unidades de otras armas antitanque y más de 20 millones de rondas de munición.

El país atacado recibirá 2.000 unidades de FGM-148 Javelin, que dispara misiles con detectores de calor que persiguen objetivos a una distancia de hasta 4 kilómetros; drones que pueden convertirse en bombas voladoras y armas antiaéreas capaces de disparar a helicópteros desde el aire; armas sumamente poderosas con 800 sistemas antiaéreos Stinger; y 100 sistemas aéreos tácticos no tripulados, que son pequeños drones que se lanzan con la mano, entre otros.

El anuncio del presidente Joe Biden eleva la cantidad total de ayuda militar estadounidense prometida para Ucrania a US$ 1.000 millones solo en la última semana, una cantidad elevada en comparación con los US$ 2.700 millones entregados entre 2014 y principios de 2022. Más allá de que las armas antitanque no ayuden a combatir la fuerza aérea rusa -a excepción del sistema portátil Stinger-, los expertos en asuntos militares creen que las armas suministradas por Estados Unidos tendrán un gran impacto porque ayudarán a aumentar la letalidad de sus fuerzas contra otros vehículos rusos.