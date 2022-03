Buscan reglamentar un sistema de reclamos de servicios públicos de Tucumán

Esta mañana, el legislador José María Canelada, junto a la usuaria Patricia Zárate, presentaron un proyecto para reglamentar los reclamos de usuarios de servicios públicos de Tucumán ante la Sat y EDET.

"Estamos buscando darle una herramienta a los usuarios para que ya no estén desprotegidos, no hay ley que regule esto claramente. El problema de fondo se resuelve invirtiendo y controlando a las empresas. Mientras esto se lleva adelante, queremos reglas de juego claras y que dejen de tomarle el pelo a los usuarios", explicó el parlamentario, quien estuvo acompañado por Patricia, una vecina de barrio El Bosque que lleva 15 años con problemas en el servicio de agua.

Con este proyecto se busca reglamentar, como primera medida, un sistema de reclamo de tres vías: presencial, telefónica y a través de internet.

Además regula plazos para responder: muy cortos para usuarios en general y más cortos aún en casos de que haya personas electrodependientes o con alguna discapacidad. Busca también reglamentar los plazos para que las empresas cumplan con lo que se resuelva en el Ente de Regulación de Servicios Públicos de Tucumán.

"Cuando le digan que restituya el agua a la SAT, que lo haga de forma urgente. Queremos de una vez por todas, tener mecanismos reglados, ágiles y que todo el sistema que tenemos alrededor del Ersept tenga como objetivo cuidar a los usuarios y no a las empresas", explicó Canelada.

Como ejemplo de la necesidad de reglamentar esto, Zárate, usuaria del barrio El Bosque, señaló que tienen problemas de agua hace 15 años. "El año pasado se hizo una obra, pero hay sectores que seguimos sin nada. Yo llevo seis días consecutivos sin agua, y lo poco que sale no es de una calidad adecuada. Llevamos muchísimos años de reclamos ante la SAT y ahora estamos con una petición al Ersept que ya lleva un buen tiempo. Yo con la presión que tengo, no llego a llenar el tanque. Por ende, todos los vecinos deberían tener una cisterna, algo que implica un monto elevado que no se puede. Así estamos. Hay gente que tiene gente enferma y no tiene solución. Tengo una vecina que tiene una pariente enferma y tiene que juntar agua en tachitos para bañarse, es denigrante".

En ese sentido, Canelada enumeró los problemas al realizar un reclamo: "en Tucumán, cada vez que hay un conflicto con el servicio público, la primera dificultad es que uno levanta un teléfono, intenta comunicarse a la SAT y EDET pero no atienden. Si tenemos la fortuna de que atienda, no nos quieren dar un número de reclamo, porque después desconocen esa llamada como primer paso de trámite administrativo. Aún si reconocen el número de trámite, se presentan otros problemas como que no hay plazos para resolver planteos. Por ejemplo, cuando hay sobrefacturación. Cuando el Ersept decide resolver el planteo ya han pasado meses y termina siendo una bola de nieve, una cosa imposible de manejar y de pagar", advirtió.

"Ni se diga cuando el conflicto es con el agua porque el suministro es malo, tenemos desbordes cloacales. Y suponiendo que se logre tener una resolución del Ersept, a veces las ordenes no se cumplen por parte de las empresas. Hemos tenido que ir a la Justicia con amparos a denunciar el incumplimiento de estas desobediencias judiciales", planteó.