Juariu, ¿la responsable la "nuevo amor" en Masterchef?

Sin dudas, Vicky “Juariu” Braier es una de las revelaciones de MasterChef Celebrity. La tucumana no sólo se ubicó entre las finalistas del certamen sino que es una de las fogoneó el beso entre Vicky Xipolitakis y Germán Martitegui en la gala del miércoles, que además fue en homenaje a la cultura griega.

Como buena especialista en redes sociales, Juariu les tiró un par de indirectas al jurado y a la exparticipante que siempre demostraron tener muy buena química. "Yo los vi", sentenció y con un tono enigmático agregó: "Quiero decir que se cosas, compartieron un cumpleaños y en sus historias de Instagram mostraron que estuvieron en el mismo lugar". Antes les había dicho que amaba a Vicky Xipolitakis y dio pie para que Germán Maititegui lance un contundente "todos la amamos", que generó aplausos y miradas cómplices entre los participantes.

Luego, la tucumana siguió: "Se ve que me tienen miedo, saben que yo sé cosa porque me dieron muchos tips para la cocina". Después vino el tan esperado beso, también fomentado por el conductor Santiago del Moro. "Lamento no tener el celular para registrar este momento", gritó Juariu.