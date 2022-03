El aumento global de casos de covid-19 es "la punta del iceberg", advierte la OMS

Las cifras que muestran un aumento global en los casos de covid-19 -en especial en China y en ciertos países de Europa y de África- podrían presagiar un problema mucho mayor, advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS). La entidad señaló que, al margen de estos indicadores, buena parte de los estados nacionales también informaron una caída en las tasas de testeos. Ante este escenario, los especialistas solicitaron que se mantengan las alertas por la pandemia.

Después de un mes de disminución en los contagios diarios reportados -tras el pico generado por la variante Ómicron-, los casos de covid-19 comenzaron a aumentar en distintos lugares del mundo la semana pasada, advirtió la OMS. En esa línea, se puso como ejemplo los bloqueos en Asia y el confinamiento en la provincia china de Jilin para contener los rebrotes.

Una combinación de factores estaba causando los aumentos, incluida la variante Ómicron -altamente transmisible- y su sublinaje BA.2; también influyeron el levantamiento de las medidas de alcance social y de salud pública, dijo la OMS.

“Estos aumentos se están produciendo a pesar de las reducciones en las pruebas en algunos países, lo que significa que los casos que estamos viendo son solo la punta del iceberg”, remarcó el titular de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus

Las bajas tasas de vacunación en algunos países, impulsadas en parte por una "gran cantidad de información errónea", también explicaron el aumento, aseveraron en el organismo.

Las nuevas infecciones se incrementaron un 8% a nivel mundial en comparación con la semana anterior, con 11 millones de nuevos casos y poco más de 43.000 muertes reportadas del 7 al 13 de marzo. Es la primera subida desde finales de enero, cuando comenzó el declive de la última ola por Ómicron.

El salto más grande fue en la región del Pacífico Occidental de la OMS, que incluye a Corea del Sur y China, donde los casos subieron un 25%, y las muertes, un 27%.

África también experimentó una suba del 12% en los casos nuevos y del 14 % en las muertes; y Europa, del 2% en los casos, pero ningún salto en las muertes. Otras regiones informaron casos decrecientes, incluida la región del Mediterráneo oriental, aunque esta área experimentó un aumento del 38% en las muertes relacionadas con un pico anterior de infecciones.

Varios expertos han expresado su preocupación de que Europa se enfrente a otra ola de coronavirus, con un aumento de casos desde principios de marzo en Austria, Alemania, Suiza, los Países Bajos y el Reino Unido.

Maria Van Kerkhove, de la OMS, aseveró en la sesión informativa que BA.2 parece ser la variante más transmisible hasta el momento.

Sin embargo, no hay signos de que cause una enfermedad más grave y no hay evidencia de que otras variantes nuevas estén impulsando el aumento de casos.

La imagen en Europa tampoco es universal. Dinamarca, por ejemplo, experimentó un breve pico de casos en la primera quincena de febrero, impulsado por BA.2, que disminuyó rápidamente.

Pero los expertos han comenzado a advertir que Estados Unidos pronto podría ver una ola similar a la observada en Europa, posiblemente impulsada por BA.2, el levantamiento de las restricciones y la posible disminución de la inmunidad de las vacunas administradas hace varios meses.

“Estoy de acuerdo con la flexibilización de las restricciones, porque no se puede considerar una emergencia después de dos años”, dijo Antonella Viola, profesora de inmunología en la Universidad de Padua en Italia.

“Solo tenemos que evitar pensar que la covid-19 ya no está. Y por tanto mantener las medidas estrictamente necesarias, que son esencialmente el seguimiento y seguimiento continuo de los casos, y el mantenimiento de la obligación de llevar mascarilla en lugares cerrados o muy concurridos", añadió. (Reuters)