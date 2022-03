Con una inflación alta, el foco está en la pobreza

El pasado o al menos la acumulación de problemas en los últimos años indica que la Argentina acumula una inflación general de 123% desde que Alberto Fernández asumió como presidente de la Nación, en diciembre de 2019. Ninguna administración desde 1991 había registrado un alza tan pronunciada de precios en sus primeros 26 meses, señala la Fundación Libertad y Progreso.

El presente señala que, de acuerdo con las mediciones del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), durante febrero la inflación ha sido del 4,7%, con lo que durante el primer bimestre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumuló un alza del 8,8%. Sólo en alimentos y bebidas no alcohólicas, la suba de precios de febrero ha sido del 7,5%, según los datos oficiales.

Esas estadísticas comprometen al futuro porque, al incrementarse los precios de los principales alimentos, hay más probabilidad de que la pobreza siga aumentando por el mayor costo de la canasta básica que, para una familia tipo, hoy roza los $ 70.000 mensuales.

El 30 de este mes, el organismo que dirige el economista Marco Lavagna informará el dato de pobreza y de indigencia correspondiente al segundo semestre de 2021. Sólo en la primera mitad del año, la pobreza en el Gran Tucumán-Tafí Viejo había sido del 46,2%, seis puntos por encima del promedio nacional para ese período. ¿Cuánto nos cuesta en pobreza el no crecer en la última década? “Si hubiéramos crecido desde 2010 lo mismo que Uruguay (para comparar con un país cercano), que no tuvo un desempeño muy brillante, la pobreza a fines de 2020 (posCovid) hubiese sido del 28% en lugar del 42%. En otros términos, uno de cada tres pobres hoy no lo sería”, explica Leonardo Tornarolli, economista del Centro de Estudios Distributivos, Laborales y Sociales (Cedlas) de la Universidad de La Plata.

El dato de este mes también puede ser elevado a partir del incremento del 11,5% en el precio de los combustibles. El mayor costo del transporte repercutirá en toda la cadena de comercialización y, por lo tanto, en el precio final al consumidor, que recibirá el mayor peso del reajuste. Los analistas privados creen que, frente a esa situación, la inflación en el país durante marzo rozará el 5%. A esto se sumará el mayor gasto de los hogares argentinos en útiles escolares y en indumentaria, un efecto estacional por el inicio del ciclo lectivo. Los expertos, además, creen que el impacto de la volatilidad económica internacional, producto del conflicto entre Rusia y Ucrania, también tiene y tendrá una alta incidencia en el comportamiento de los precios.

Durante un acto en la estación Tortuguitas, el presidente Fernández alertó que la invasión rusa a su país vecino es una “lucha tremenda por los alimentos, y vuelan los precios en todo el mundo”. “El viernes arranca otra guerra, la guerra contra la inflación en la Argentina”, remarcó el jefe de Estado en referencia a las medidas que adoptará el Gobierno para combatir la suba de precios. Entre otras serán una nueva vuelta de tuerca a los controles de precios, para evitar la especulación, más plan Precios Cuidado (Cortes Cuidados para la carne) y una mayor atención a la comercialización de trigo, entre otras, que ha causado un reajuste en el valor de los alimentos de uso cotidiano.

Uno de los datos curiosos fue que la inflación mensual de la Argentina ha sido una de las más altas del mundo (Turquía, por caso, informó un alza del 4,8%) e incluso ha superado a la de Venezuela (según la agencia internacional Bloomberg, el país que gobierno Nicolás Maduro informó una tasa del 1,7% en el mes, tras un fuerte período de hiperinflación).

El dato local

¿Qué pasó en Tucumán? De acuerdo con un informe de la Dirección de Estadística de la Provincia, la inflación de febrero fue más baja que la nacional, del 3,97%, motorizada por los gastos en salud (6,3%) y en Alimentos (5,7%). Así, el IPC acumulado entre enero y febrero trepó al 7,8% en Tucumán.

La proyección inflacionaria para este mes también sería al alza, no sólo por el reajuste en el valor de los combustibles, sino también por el traslado a los usuarios del servicio de electricidad del aumento en el valor del transporte energético, estimado en un 13,5%, de acuerdo con las estimaciones de los operadores del servicio.

En la región



4,7% mensual fue la inflación en Argentina.

1,7% se registró en Venezuela.

1,63% en Colombia.

1,47% fue la tasa en Uruguay.

1,4% midió en Paraguay.

1,01% fue el índice mensual en Brasil.

0,31% registró Perú.

0,3% fue la inflación en Chile.

0,2% informó Ecuador.

0,12% fue la inflación en Bolivia.