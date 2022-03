La inflación de febrero alcanzó el 4,7%: los alimentos fueron los que más se encarecieron

El Índice de Precios al Consumidor registró un alza de 4,7% en febrero, según el informe del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Fuentes oficiales se lo adjudicaron "al incremento de los precios a nivel global afectado por el conflicto bélico entre Rusia y Ucrania". El mayor impacto se dio en el rubro Alimentos.

El Indec señaló que la inflación fue impulsada por el componente Núcleo que aumentó 4,5% mensual (vs. 3,3% en enero), afectado principalmente por la suba de alimentos.

Además, continúa alta la inflación de Estacionales, que aumentaron 8,4% mensual (vs. 9,0% en enero), ya que persisten las subas de Verduras y Frutas.

Los precios Regulados aumentaron 3,1% mensual (vs. 2,8% en enero) con subas autorizadas en combustibles, servicios de transporte público, electricidad, educación en el interior del país y tabaco durante la última parte del mes.

La inflación de febrero fue impulsada principalmente por Alimentos y Bebidas no alcohólicas, que aumentó 7,5% mensual (vs. 4,9% en enero). Frutas y Verduras registraron subas de dos dígitos en casi todas las regiones.

Los rubros más afectados fueron Lácteos -con aumentos de entre 6,0% y 8,0% según la región-, Pan y cereales con subas entre el 3,7% y 5,8% mensual y Carnes y derivados, con incrementos del orden del 5,0% mensual.

El Transporte aumentó 4,9% mensual (vs. 2,8% en enero) impactado por la suba autorizada en combustibles. Además, incrementaron su tasa de aumento respecto al mes anterior Equipamiento y mantenimiento del hogar (4,4% vs. 3,3% enero), Prendas de vestir y calzado (3,4% vs. 2,4% enero), Vivienda, agua y electricidad (2,8% vs. 1,8% enero) por subas en alquiler de la vivienda y algunos servicios en el interior del país y Bebidas alcohólicas y tabaco (2,7% vs. 1,8% enero), por aumentos en el segmento de bebidas.

Redujeron su tasa de aumento respecto al mes de enero Restaurantes y hoteles (4,3% vs. 5,7% enero), con menor incremento en el segmento de hotelería tras la temporada de verano, y Salud (3,6% vs. 4,1% enero), tras la suba de prepagas de enero.

Por último, registraron las menores tasas de inflación del mes Recreación y cultura (2,3% vs. 4,2% enero), luego de los aumentos estacionales por la temporada de verano y Comunicaciones (1,5% vs. 7,5% enero), tras la suba de las principales compañías el mes pasado.