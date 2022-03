Siete contagiados y ningún deceso por Covid

Tucumán no registró muertes por covid-19 en las últimas 24 horas después de 87 días, según el reporte diario del Ministerio de Salud de la Provincia. La última vez que no se notificaron decesos por coronavirus fue el 18 de diciembre de 2021, de acuerdo a las cifras aportadas por la cartera sanitaria. Ayer se confirmaron siete infectados: Capital (3), Cruz Alta (2), Río Chico (1) y Trancas (1). El ministro de Salud, Luis Medina Ruiz, detalló que la provincia tiene una baja significativa de casos en esta etapa de la tercera ola: “De un total de más de 600 testeos, hoy tenemos siete casos confirmados y una baja circulación viral comunitaria”. Asimismo, el funcionario comentó que hay virus que están presentes en el país y en la región que requieren de colaboración por parte de la comunidad respecto a los cuidados preventivos de contagio: “Por eso desde Salud seguimos recomendando el uso del barbijo, la higiene de manos, el distanciamiento y estar en lugares ventilados; porque si bien son menos, todavía hay casos de Covid. Si nosotros seguimos cuidándonos posiblemente desaparezca el virus de la comunidad”. El total de pacientes dados de alta a la fecha es de 340.211. Son 344.008 los infectados y 3.980 los fallecidos desde que comenzó la pandemia.

Por otra parte, Medina Ruiz aseguró ayer que Tucumán tiene algunos brotes de influenza que están totalmente controlados. Dijo que la patología hizo su aparición hace unas semanas en la provincia con algunos brotes controlados en Tucumán: “Se trata de una enfermedad viral que produce cuadro de fiebre de más de 38 grados por dos o tres días y se controla por la propia inmunidad”. En este sentido, afirmó que, sobre todo, las personas mayores o inmunocomprometidas, deben realizar una consulta médica para recibir un tratamiento oportuno: “No deben auto medicarse ni tomar antibióticos, ya que es una enfermedad viral”. En relación a la presencia de síntomas en niños, el ministro solicitó que, además de la consulta médica, no asistan a las instituciones educativas por lo menos, cinco o siete días: “Generalmente este virus que está circulando, que es el H3N2, no genera enfermedad grave, pero requiere de un tratamiento controlado por un profesional”. Por último, dijo que todavía no hay una fecha exacta para la llegada de las vacunas antigripales, pero se estima que será antes de fin de mes.