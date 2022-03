Vecinos de la villa El Cadillal protestan por la inseguridad

Cansados de la inseguridad, un grupo de vecinos de El Cadillal realizó una marcha con caravana de autos incluida en la villa veraniega exigiendo mayor prevención del delito y también la realización de obras. Las protestas se dan en simultáneo a la idea de instalar un peaje en la entrada de la ruta 347, en el acceso a la comuna. “Me parece ridículo poner un peaje; primero hay que hacer muchas obras para pretender algo así, y resolver el problema de los robos sobre todo”, señaló Alicia Ferullo, una de las manifestantes.

El proyecto del peaje es impulsado por los legisladores Juan Rojas, Sergio Mansilla, Manuel Yapura Astorga y Maia Vanesa Martínez.

“Esta semana hablamos con el legislador que encabeza esta idea y le dijimos que urge resolver primero el tema de la inseguridad y de la falta de iluminación. Nos plantearon que con el peaje mejoraría la seguridad porque en las garitas se controla el acceso de vehículos con cámaras, pero eso no resolverá nada porque los ladrones seguirán entrando por los accesos de Ticucho o de El Timbó”, aclaró la vecina.

La marcha comenzó a las 11 frente a la comisaría y concluyó pasadas las 13 en la bajada al anfiteatro. “Estamos indignados, porque recién tomamos conocimiento de que a las 14 entraron a robar en otra casa. Es algo de nunca acabar”, agregó Ferullo.

Los vecinos reclamaron por más recursos para la prevención. “Hoy la Policía interviene sólo después de los hechos. Empiezan la investigación pero después se vuelven causas que duermen en las fiscalías. No nos sirve eso, necesitamos que recorran las calles. Tiene que haber más personal, porque El Cadillal creció mucho, y al menos contar con dos motos o cuatriciclos porque necesitan esos vehículos para ciertos caminos”, agregó.

Robo e incendio

El 27 de febrero Claudia Dominguez fue a su casa en El Cadillal, cerca de la zona del arco, y la encontró en llamas. Un grupo de delincuentes había robado y luego había provocado un incendio en una de las habitaciones. El daño fue considerable.

“La casa sigue en pie pero se quemó todo. Prácticamente tenemos que hacerla de nuevo”, indicó la vecina. Según contó, los ladrones rompieron el marco de una puerta de algarrobo para pasar. Se llevaron una garrafa, fierros, un televisor, una pileta pelopincho nueva (aún estaba en la caja) y un armario que contenía colchas y abrigos. Pero el fuego también se llevó cosas. “Otro placard se quemó junto con las camas, dos ventiladores, dos cortadoras de pasto y también el durlock de las paredes y la instalación eléctrica”, agregó Domínguez.

Sin agua

“Causaron un daño inexplicable. Todavía no podemos terminar de limpiar el desastre. Solamente reemplazar el durlock me saldrá $130.000, y me falta la parte eléctrica”, resaltó.

“Hoy salimos a la calle porque estamos hartos de los robos y porque lo del peaje fue el colmo. ¡Con las obras que nos hacen falta! no tenemos iluminación salvo en el embalse. No tenemos agua y hay que comprar bidones. No se recoge la basura ni se corta los pastizales. La comuna no se hace cargo y queremos soluciones, empezando por el tema de los constantes robos”, concluyó.

Las voceras aseguraron que cada vez son más los vecinos que se suman a los reclamos e indicaron que las marchas continuarán hasta que sean oídos.