Goles y buen juego: River le muestra cartas a Boca

Claramente anoche en el Monumental, el equipo de Marcelo Gallardo estuvo ciento por ciento concentrado en Gimnasia (tanto que lo goleó por 4 a 0) pero no se sacó de la cabeza a Boca. River aniquiló al rival, algo que tanto le venían exigiendo en los dos partidos previos porque pese a vencer en su cancha a San Lorenzo y no tener piedad ante Deportivo Laferrere de la Primera C goleándolo 5-0 por la Copa Argentina, una deuda de juego resulta imperdonable. Y tiene que “ser más River” cuando falta tan poco para enfrentar a Boca. River goleó y gustó; enloqueció tanto al rival que tres de los cuatro goles fueron por penales. Hasta hubo tiempo para no desgastar a los estelares de la noche Álvarez, Pérez y Barco, que seguramente serán titulares el domingo en el partido que nadie quiere perderse.