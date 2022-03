Rusia atacó una base militar en la frontera con Polonia

Un ataque aéreo ruso contra una gran instalación militar ucraniana cerca de la frontera con Polonia, miembro de la OTAN, mató a 35 personas e hirió a 134, dijo hoy un funcionario, mientras que se informaron de intensos ataques en todo el país.

Reino Unido señaló que el incidente, a solo 25 kilómetros de la frontera con Polonia, marcó una "escalada significativa" del conflicto. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha dicho que la OTAN defendería cada centímetro de su territorio si la invasión rusa a Ucrania se extiende a los estados miembros de la alianza de defensa occidental.

Ucrania sostuvo que instructores militares extranjeros habían trabajado previamente en el Centro Internacional Yavoriv para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, pero un responsable de la OTAN dijo que allí no había personal de la alianza. No quedó claro de inmediato si algún estado no perteneciente a la OTAN podría tener representantes allí.

El gobernador regional, Maksym Kozytskyy, reclamó que los aviones rusos dispararon alrededor de 30 cohetes contra la instalación y agregó que algunos fueron interceptados antes de que impactaran. Al menos 35 personas murieron y 134 resultaron heridas, aseguró. Reuters no pudo verificar su declaración.

La instalación de 360 kilómetros cuadrados es una de las más grandes de Ucrania y la más grande de la parte occidental del país.

El Kremlin no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios sobre el ataque con misiles informado tan cerca de la frontera con la OTAN, y un breve video informativo del portavoz del Ministerio de Defensa de Rusia no mencionó tal ataque.

Reuters vio diecinueve ambulancias con sirenas encendidas conduciendo desde la dirección de las instalaciones de Yaroviv después del ataque informado y humo negro que se elevaba desde el área.

"Rusia ha atacado el Centro Internacional para el Mantenimiento de la Paz y la Seguridad, cerca de Leópolis. Los instructores extranjeros trabajan aquí. Se está aclarando la información sobre las víctimas", dijo el ministro de Defensa de Ucrania, Oleksii Reznikov, en un mensaje en internet.