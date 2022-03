El plan de La Cocha: más porcinos y menos tabaco

El intendente de La Cocha, Leopoldo Rodriguez (h), transita la mitad de su segundo período de gestión con un objetivo prioritario: transformar el perfil productivo de su municipio. Apuesta a la reconversión de la actividad tabacalera a fin de que ese sector se consolide en la producción de porcinos, chacinados y salazones. Dispone de una fábrica que, según estima, estará funcionando a pleno en las próximas semanas. También se embarcó en el afán de dotar a la ciudad de cloacas y de una planta de tratamiento de efluentes. La comunidad nunca contó con ese servicio. La Cocha no forma parte del “Pacto Social”, por el cual transfiere su coparticación a la Provincia a cambio de que esta se haga cargo de pagar los sueldos de los municipales. En diálogo con LA GACETA, Rodriguez habló de los beneficios y desventajas de no estar dentro de ese sistema, instrumentado por el ex gobernador José Alperovich. Con 35 años de edad, el hijo del legislador Leopoldo Rodriguez es uno de los intendentes más jóvenes de la provincia. El otro es Jorge Leal (h), de Burruyacu.

- ¿Cuál es su balance de este mandato?

- Lo veo positivo. Cumplí la mitad del mandato y hemos tenido muchas dificultades con la pandemia. En ese sentido trabajamos con el mismo criterio de la provincia y la Nación: cuidar la gente y tomar todas las medidas necesarias. En momentos de muchos contagios se hizo un trabajo muy importante de asistencia a las familias contagiadas. Se montó rápidamente el nodo de vacunación y se estuvo a la par del personal de salud. Se trató de brindar la mejor atención a la gente con contención a los aislados. En obras públicas se trabajó bastante. Se instrumentó un programa de urbanización en sectores aledaños con la colocación de pavimento articulado e iluminación LED. Se instalaron más de 400 lámparas en una primera etapa. Y vamos a continuar. La obra más importante es la planta de chacinados. Es muy significativa para nosotros. En obras también hicimos inversión en el Complejo General San Martín, con la remodelación de las canchas de basquet y voley. En todos los casos hemos apuntado a las cooperativas de construcción para que trabajen.

- ¿Cómo surge la idea de la fábrica de chacinados y cuál es la proyección que tiene?

- Está en el marco de un proyecto de desarrollo productivo que lleva adelante al municipio. Sirve para poner en vidriera a La Cocha, en un trabajo que viene haciendo desde hace un tiempo para fomentar la actividad porcina. Le da valor agregado a la materia prima, que es el cerdo. Fue exclusivamente hecha con mano de obra local. El trabajador municipal fue capacitado en la ejecución de labores particulares que tiene el proyecto debido a exigencias del Senasa y del proceso industrial. Se la construyó en un tiempo récord: aproximadamente cuatro meses con aportes de la provincia y de la Nación. Generó un momento histórico al concretarse la visita del presidente Alberto Fernández. Fue la primera vez que un primer mandatario de la Nación visitó nuestra ciudad. El proyecto que pusimos en marcha tiene el objetivo de que nuestra ciudad se constituya en una referente de la actividad porcina y la producción de chacinados. Y a través de esta podremos promover el turismo.

- ¿Piensa que la producción de cerdos y chacinados le cambiará el perfil tabacalero que tiene La Cocha?

- El desarrollo productivo porcino nace a partir de un programa de reconversión del sector tabacalero. El municipio lo tomó y comenzó a desarrollarlo. Potencia a La Cocha no solo en la provincia sino también en la región. Al mismo tiempo sobresale nuestra gestión porque el municipio muestra que hace obras públicas, mejora los servicios, es solidario en situaciones de vulnerabilidad social y está comprometido en la generación de trabajo. Dentro del esquema productivo que instrumentamos figura la maternidad de porcinos que es el segundo eslabón de la cadena. La primera es el centro de inseminación. La maternidad se encara con fondos nacionales: esperamos construirla en 70 días. Hará mejorar la cadena productiva a través de la genética. No solo vamos a tener una genética de primera línea con el padrillo, sino también con la madre. Dará inicio al tercer eslabón de la cadena que es el engorde. El cuarto es la planta de chacinados. Así vamos dando forma a este proceso productivo.

- La Cocha no está en el Pacto Social…

- No lo estamos pero permanentemente tenemos ayudas que nos brinda el gobernador Osvaldo Jaldo, a través del ministerio del Interior y otras dependencias del Estado, que nos permiten a nosotros cumplir o brindarle al empleado municipal todos los beneficios que otorga a estos el gobierno central, como los aumentos salariales.

- ¿Es un beneficio no estar en el Pacto?

- Es una herramienta muy importante para los municipios. Es un beneficio no estar dentro si, insisto, uno tiene la ayuda de la provincia. Si nosotros no tuviéramos el apoyo constante de Casa de Gobierno, hoy podría estar pidiendo ser incluido. El sostén de la Provincia es fundamental. Ahora, gracias a la gestión federal de nuestro actual Presidente, logramos también captar fondos de la Nación. El anterior presidente, Mauricio Macri, no daba ni un peso. Ahora al interior llegan recursos de Buenos Aires, gracias en gran parte al jefe de Gabinete Juan Manzur. Por ejemplo, vamos a incorporar pronto maquinarias por $ 50 millones a través de un convenio firmado con el ministro de Agricultura de la Nación, Julián Dominguez. Ya se hizo la compra y van a estar llegando las motoniveladoras, retroexcavadora y camión volquete. También recibimos dinero para terminar la planta de chacinado. Mantenerse fuera del Pacto Social también implica mantener una administración responsable.

- El saneamiento ambiental en La Cocha tiene un problema pendiente: carece de red cloacal. ¿Hay alguna perspectiva de que la tenga?

- Empezamos un trabajo muy importante para la concreción de un anteproyecto tendiente a procurar la instalación de una red cloacal en nuestra ciudad con una planta de tratamiento. Se viene trabajando en una primera etapa. Es un trabajo complejo por una cuestión que tiene que ver con los desniveles del terreno en que está asentada la ciudad, que es una especie de olla. Hay un grupo de profesionales que va a definir el proyecto y elevarlo a la Nación. Hemos firmado un convenio con el Sepapys a fin de que vaya supervisando y aprobando cada etapa de este estudio.

- ¿Cuál es su aspiración política, teniendo en cuenta que no puede ser reelegido?

- El objetivo es terminar esta gestión de la mejor manera y que el candidato de nuestro espacio político continúe con los proyectos de nuestra gestión. Que tengamos la mayoría de los concejales a fin de que el futuro intendente cuente con todo el respaldo o acompañamiento del Concejo, como sucede ahora. Venimos trabajando con todos los comisionados comunales para que el departamento La Cocha pueda sostener además la banca que tiene en la Legislatura. Son los objetivos ideales. Es decir no perder las tres patas con la que se sostiene el peronismo en La Cocha.