Rocchia Ferro: “el gas va a faltar y eso preocupa”

En el sector productivo de la provincia el futuro próximo no parece ser alentador. Es consecuencia de la incertidumbre que genera la posible falta de gas para afrontar el trabajo cotidiano y el procesamiento de las materias primas que se comercializan. Ante este escenario, Jorge Rocchia Ferro, presidente de la Unión Industrial Tucumán (UIT), no duda en calificar de caótico al escenario actual y remarca: “el panorama es caótico porque estamos dentro de un mundo en guerra. Y no valoramos que hay 11.000 toneladas de frutas dando vuelta por el mundo y 70.000 toneladas de citrus que se tienen que ir a Ucrania y a Rusia”.

En relación a lo que acontece con el gas y su nuevo valor internacional para importación, el dirigente tucumano indicó a LA GACETA que están viendo con preocupación lo que sucede y que día a día dialogan con las productoras y transportadoras por esta situación. “Hoy se tendrían que haber importado 60 barcos y no se hizo. Ni siquiera hay novedades de la compra”, sostuvo el empresario azucarero.

A partir de esto, Rocchia Ferro indicó que el contacto con el Gobierno es permanente y las respuestas apuntan a la búsqueda de una solución para revertir la faltante del recurso. “El gas va a faltar y tendremos que ver cómo le encontramos una solución”, enfatizó el titular de la UIT y adelantó que a causa de esto, las empresas deberán analizar cómo empezar a funcionar de manera escalonada para afrontar la escasez de gas.

Zafra sin fecha

Ante este contexto poco favorecedor, Rocchia Ferro indicó que los ingenios están tratando de consumir el menor gas posible y a raíz de esto ni siquiera han definido la fecha de inicio de zafra de este año. El estado de incertidumbre es total.

Repercusión en los citrus

El gas también es estratégico para el procesamiento de las frutas que se destinan a las industrias y ante los incrementos fijados en el servicio, los costos encarecieron notablemente. “El gas es estratégico para poder procesar el 75% u 80% de la fruta que va a industria. Tenemos dos problemas, uno el incremento de costo por el que no sabemos qué precio terminaremos pagando y el segundo es que no sabemos si habrá disponibilidad suficiente”, indicó Pablo Padilla, presidente de Acnoa.