Vitar invitó a Garber a debatir

“Su pretendida ‘querella por calumnias e injurias’ fue desestimada dos veces por la Justicia: en primera instancia y luego al apelar. Le pido al ingeniero (Jorge) Garber que no trate de generar confusión: yo no estoy absuelto de nada, porque no tengo denuncias”. Así respondió el ex diputado nacional José Vitar a las declaraciones del titular de la Cámara Tucumana de la Construcción, quien había expresado en LA GACETA: “Vitar no fue absuelto ni sobreseído”.

“Lo que intenta (Garber) es evitar que la Justicia Federal dé curso a mi pedido de investigación respecto a si la SAT viola la normativa vigente al adjudicar obras, financiadas con dinero público -indicó Vitar-. No tengo problema personal alguno con Garber, pero como insiste en justificar las espurias contrataciones de la SAT -de las cuales se ha beneficiado- lo invito a un debate público. Bueno sería que también esté presente el titular de la SAT, que hasta aquí permanece mudo”.