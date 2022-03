Cayeron más de 120 milímetros de lluvia en una hora y media, en Capital y Yerba Buena

Desde las avenidas más anchas hasta las calles más angostas; desde los countries al pie del cerro hasta los barrios más humildes de la zona sur. En mayor o menor medida, toda la provincia padeció el poderío del agua por el temporal que se desató en la noche del sábado. Canales y algunos ríos caudalosos y/o desbordados; anegamientos de caminos y viviendas; electrodomésticos, muebles y vehículos dañados; árboles caídos; y evacuados, fueron las principales consecuencias de una tormenta que en algunos sectores descargó más de 120 milímetros de lluvia en tan solo una hora y media, según información de Defensa Civil (DC). Sin embargo, a pesar de los impactantes videos que corrieron en las redes sociales con la misma fuerza del agua, ayer no se reportaron heridos, muertes ni denuncias de desaparecidos.

El director de DC, Fernando Torres, indicó que los pluviómetros distribuidos en toda la provincia marcaron que las precipitaciones fueron especialmente intensas en la Capital y en Yerba Buena, donde los dispositivos marcaron desde 100 a 124 milímetros de agua durante el momento más intenso de la tormenta.

Teniendo en cuenta que 1 milímetro de agua representa 1 litro por cada metro cuadrado, el cálculo arroja que hay sectores cayeron más de 100 litros en apenas un metro cuadrado. Para dimensionar la intensidad de lo ocurrido el sábado, hay que remarcar que el fenómeno cubrió gran parte de la provincia.

El funcionario señaló que hubo desbordes en el río Chico y en el Canal Sur, a partir de la avenida Roca, dado que metros antes confluyen distintos desagües, entre ellos el canal del Camino de Sirga. Dijo que se evacuó gente en Villa Hileret (unas 60 personas), Santa Ana, La Cocha, Aguilares y Yerba Buena. Mencionó anegamientos en Horco Molle, Yerba Buena, Tafí Viejo y en la Capital, aunque sin precisiones.

La Provincia informó oficialmente que hubo unas 110 personas evacuadas, pero que retornaron a sus casas durante la tarde de ayer. No se precisaron cifras de autoevacuados ni de familias que sufrieron anegamientos en sus domicilios. Por otra parte, se garantizó para hoy el dictado de clases en casi la totalidad de los establecimientos educativos dado que ayer se trabajó en la limpieza y reparación de los accesos.

Sin obra que resista

El gobernador interino Osvaldo Jaldo afirmó que por la cantidad de agua que cayó en tan poco tiempo los perjuicios no fueron tan severos como en otras ocasiones. “Ya ha pasado que se han inundado ciudades y pueblos completos, pero eso no ocurrió ahora”, dijo. Analizó que “las obras de infraestructura han respondido”, si no se hubieran registrado daños mucho más graves. “Los trabajos (de prelluvia) dieron resultados si no, con los volúmenes que cayeron, varios pueblos hubieran sido llevados puestos (sic)”, acotó.

El vicegobernador a cargo del Poder Ejecutivo afirmó que el Gobierno trabajó durante la madrugada, evacuando a quienes estaban en peligro. “Hemos atendido a gente de comunas, municipios y de la Capital de Tucumán, como siempre”, lanzó. Remarcó que todos los ministerios se reunieron a primera hora de ayer para evaluar los daños y asistir a los damnificados con mercadería, colchones, camas y abrigos, entre otros.

“El Gobierno ha reaccionado a tiempo. Contra los volúmenes de agua que cayeron, que han corrido por la Perón y en zonas altas, a gran velocidad; con autos en los countries de Yerba Buena que fueron llevados como barquitos; imagínense lo que pasa en las zonas bajas. Son volúmenes muy importantes, entonces en muchos casos no hay obra que resista. Los volúmenes de agua son difíciles de contener, sobre todo por los desniveles que tenemos en Tucumán. Corren a gran velocidad. Hay cosas que se pueden hacer y cosas que no. Las que se pueden hacer, las hicimos: hemos trabajado toda la noche y desde las 7 todo el Gobierno salió a atender a la gente. Y vamos a seguir hasta que tenga solución el último anegado”, dijo Jaldo.

Nueva alerta amarilla

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una nueva alerta amarilla por lluvias y tormentas para Tucumán para hoy. Según el informe, el área será afectada por tormentas de variada intensidad, pudiendo ser algunas localmente fuertes, acompañadas de ocasional caída de granizo, frecuente actividad eléctrica, intensas ráfagas y abundante caída de agua en cortos períodos. ”Se esperan valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 milímetros, pudiendo ser superados localmente. Se esperan los mayores valores en la región noroeste del país”, agregaron.