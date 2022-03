Una tucumana fue distinguida por su trabajo durante la pandemia

Durante un acto realizado el pasado jueves, Laura Trejo una tucumana, oriunda de Trancas, fue distinguida por el presidente de la Nación, Alberto Fernández, por ser una de las miles de mujeres que durante la pandemia fueron protagonistas para la recuperación económica del país y de Tucumán, según informó el Ministerio de Desarrollo Social.

El reconocimiento se dio en el acto de apertura de la tercera edición del festival Nosotras Movemos el Mundo, organizado por los ministerios de Las Mujeres, Géneros y Diversidad, a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta y de Cultura, dirigido por Tristán Bauer, que se realiza desde el jueves y hasta mañana domingo -en distintos lugares de la Ciudad de Buenos Aires- en el marco del Día Internacional de las Mujeres Trabajadoras.

La tucumana, es beneficiaria del Programa Potenciar Trabajo, cumple actividades desde agosto del 2021 en la empresa láctea la Overita, estudió marroquinería y calzado en la Escuela de Prácticas Rurales de Trancas y también se recibió de técnica de Industrias Lácteas en el Instituto de Enseñanza Superior de esa ciudad.

La trabajadora tucumana comentó que en 2017 decidió cursar el secundario y logró recibirse dos años después. El estudio marca el futuro de nosotras y si quiero tener a mis hijos bien, debo capacitarme para que ellos sean mejores, y manifestó que siempre debemos ser mas ambiciosos para progresar y tener un trabajo.

Con respecto al Día Internacional de las Mujeres, que se conmemora el próximo martes reflexionó: recién ahora se está reconociendo a la mujer por su sacrificio y el aporte que realiza a la economía del hogar, porque tenemos hijos, nos encargamos de la casa y trabajamos, indicó.

Consideró poder trabajar y tener una tranquilidad económica mediante el Potenciar Trabajo, y aclamó “es buenísimo” porque “por otros medios no lo podes lograr y menos con la edad que tengo yo (42 años). Sin experiencia no te reciben en una fábrica y en eso es muy buena la oportunidad que te da el Estado, sentenció Laura

La Overita es un claro ejemplo de dar la oportunidad de trabajo genuino y que está decidido a intensificar desde el gobierno nacional, impulsado por el Jefe de Gabinete, Juan Manzur y pone en práctica en la provincia, el gobernador Osvaldo Jaldo.

Me sentí muy apoyada por el Ministerio de Desarrollo Social, a cargo de Gabriel Yedlin, en este tiempo. “Los pequeños productores sufrieron mucho por la pandemia y si no hubiera sido por el Estado no salían adelante. Este gobierno tiene en cuenta la calidad humana”, expresó Trejo.

Por su parte, Yedlin indicó que sintió una “alegría enorme el reconocimiento que hicieron a Laura Trejo, y a través de ella, a todas las mujeres del Ellas Hacen y el Potenciar Trabajo”. “Me siento muy orgulloso de todas ellas, mujeres que mueven al mundo, trabajan y estudian”, finalizó.