Martín Tetaz criticó a Alberto Fernández: "está tratando de disfrazar el acuerdo con el FMI para vendérselo a Máximo"

El diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires, Martín Tetaz, analizó este miércoles el discurso de Alberto Fernández en la apertura de las sesiones ordinarias y consideró que estuvo concentrado "en el pasado" y tuvo "poca perspectiva de futuro".

"El presidente arregló un perro con el FMI y está tratando de disfrazarlo de gato para vendérselo a Máximo Kirchner", afirmó Tetaz en diálogo con Radio Rivadavia.

El parlamentario cuestionó además el silencio de Cristina Fernández de Kirchner respecto al entendimiento.

"Noté el total desconocimiento de la responsabilidad del Gobierno de Cristina con el tema del FMI", expresó.

Además, se refirió a la decisión de diputados y senadores del PRO de abandonar el recinto luego de las críticas del jefe de Estado al la gestión de Cambiemos. "Yo me quedé porque no sentí que hubiese existido una agresión", indicó y agregó: "Si cada vez que me miente el kirchnerismo en la cara me voy, me tengo que ir cada cinco minutos".

El legislador descartó además una fractura dentro de Juntos por el Cambio (JxC) y destacó la unidad de la coalición. "No es una buena idea elegir entre halcones y palomas en una coalición porque al kirchnerismo solo le ganamos con todo el espectro juntos", cerró.