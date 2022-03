En materia de seguridad, el discurso de Jaldo “dejo sabor a nada”, según Cano

Luego que el gobernador interino Osvaldo Jaldo dejara inaugurada la asamblea legislativa de este año, las críticas desde los sectores opositores no tardaron en señalar ciertas omisiones en su discurso. Hoy, el dirigente radical José Cano recordó que “en materia de seguridad, la ley de emergencia ya finalizó su vigencia en diciembre pasado”, pero con “dejando pésimos resultados”.

El ex senador nacional dijo que el Jaldo habló “someramente sobre la construcción de un nuevo servicio penitenciario sin responder interrogantes tales ¿cómo? ¿cuándo? ¿dónde?”

El gobernador destacó la intervención policial respecto a los delitos y contravenciones. Pero en este aspecto, para Cano “cabría preguntarse si es producto de una buena gestión o del cansancio de la gente de concurrir a una comisaría y no poder realizar una denuncia, de reclamar en la (in)justicia, un sistema de emergencia 911 que no funciona como debiera, la falta de respuestas a los reclamos vecinales, las cámaras de seguridad prometidas sin ser instaladas, tobilleras en delincuentes que violan las restricciones y nuevamente cometen delitos, la violencia intrafamiliar, de género y de las calles que no cesaron y tantas otras situaciones que nos llevan a la conclusión que la realidad de las calles dista mucho del discurso político”.

“Las cifras negras del delito, continúan así, sin ser contabilizadas y que ciertamente reducen las oficiales que el gobierno muestra”, apuntó.

Según su análisis, las drogas ganaron las calles con rudeza y no solo creció este “negocio” en la pandemia, sino que desde allí se expandió con nuevas modalidades donde el delincuente aprovecha una crisis para utilizar nuevos métodos, recordando por ejemplo la utilización de las ambulancias para ingresar drogas a la provincia.

“De la mano de las drogas ilegales se encuentran las adicciones que estas producen, varios homicidios tanto del año pasado como los que van de este año 2022, están claramente relacionadas con personas con adicciones y aunque pudiera parecer victimizante, los delincuentes forman parte de un sector de la sociedad postergada por las políticas públicas de gobierno”, cuestionó.

En este contexto, Cano dijo que en materia policial, carcelaria y de adicciones, el accionar del Gobierno bajo la ley de emergencia “dejo sabor a nada”.

“Habrá quienes digan que solo criticamos y reclamamos que no cumplen con el mandato del pueblo, situación totalmente acertada, pero a su vez desde la oposición trabajamos y seguimos aportado mediante diversos proyectos que pretenden presentar alternativas para superar la clara gravedad que no solo la vemos, sino que la comunidad nos reclama”, aseguró.

Según el dirigente radical “todos conformamos una sociedad que está cansada hasta el hartazgo de salir a la calle por temor, no solo a ser víctimas de motochorros, de la delincuencia violenta sino al temor a perder lo más preciado que es la integridad física”.