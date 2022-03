Violación el Palermo: duro testimonio de la mujer que rescató a la víctima

Natalia fue una de las testigos de la violación en banda a una joven de 20 años en el barrio porteño de Palermo Soho. También fue la mujer que sacó a la víctima del vehículo donde seis hombres, de entre 20 y 40 años, la ultrajaban y mantenían cautiva. Todos están detenidos.

"Cuando los descubrimos se pusieron violentos", contó la mujer que tiene un comercio en la zona. Luis, otro vecino de Palermo, fue el primero en advertir la aberrante situación y en llamar a la Policía. El auto estaba estacionado en una vereda de calle Serrano al 1300. Al ser descubiertos, los acusados lo golpearon salvajemente. Natalia y Orlando salieron a defenderlo.

"Vi a la chica dentro del auto y quise agarrarle la mano para ayudarla a salir pero ella sólo trataba de defenderse. Después, cuando llegó la Policía, ella me reconoció y me agradeció. Todo el tiempo decía que se sentía culpable, que no entendía cómo había terminado dentro de ese auto. Tenía la ropa interior baja y estaba muy débil, en estado de shock", relató Natalia a C5N.

La comerciante contó, además, que el momento fue desesperante. "Mientras cuatro de ellos nos agredían, los otros dos agarraban a las chica y la arrastraban de los pelos por la vereda. Yo salí con un palo de escoba a ayudar hasta que llegó la Policía y los retuvo porque estaban escapando en diferentes direcciones. Me acuerdo patente de sus caras y de todo lo que le estaban haciendo a la joven", destacó.