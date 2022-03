El duro cruce entre Cinthia Fernández y "El Pepo": "el alcohol al volante es un arma"

La vida de Rubén Darío Castineiras, conocido popularmente como "El Pepo", cambió para siempre en julio de 2019. El cantante protagonizó un accidente en el que perdieron la vida el trompetista de su banda y un asistente. Por el hecho, fue acusado de "homicidio culposo doblemente agravado" y se encuentra cumpliendo prisión domiciliaria.

En las últimas horas, se dio a conocer que la justicia le permitiría realizar salidas laborales tres veces por semana. El hecho generó indignación entre las familiares de las víctimas que realizaron escraches contra el músico.

"El Pepo" al enterarse de la reacción decidió dar una entrevista al programa Momento D (El Trece) y protagonizó un duro cruce con Cinthia Fernández.

"El alcohol al volante es un arma. Lo sabías. Tenés un privilegio porque tu pena además está computando, y es un privilegio que no te merecés. Es la opinión de la mayoría. Que te quejes que no podés trabajar, hay gente que no puede ver a su familia porque tiene perpetua. Le faltaste el respeto a una persona que acababa de fallecer. Dijiste que ese pibito que estaba muerto era el que manejaba", dijo Fernández.

Luego de la intervención de la panelista, el músico no se quedó callado y le respondió: "estaba en shock por ver a mis amigos muertos y sacando a Romina que había quedado adentro de la camioneta".



"No me fui a ningún lado. Me quede ahí viendo cómo mis amigos estaban fallecidos y si dije algo, me arrepiento, pido perdón. Yo me hice cargo de que manejaba. Y no me sacaron sangre a los dos días, me lo sacaron un par de horas después porque en ese momento no tenían los test. Las pericias de alcoholemia no me dio por sobre lo permitido", agregó.

El cantante se refirió a la indignación de los familiares y amigos y aseguró que no comparte y no entiende "cuando el pedido de Justicia se transforma en pedido de venganza".

"Si la Justicia no hace nada, ¿qué querés que hagan los familiares?", le preguntó la panelista y él le respondió: "me parece que estás equivocada, ese pedido de Justicia se transformó en un pedido de venganza porque yo he recibido el otro día, en un programa de televisión, una concreta amenaza de muerte".

"¿Qué querés que haga? ¿qué me meta un tiro?", le preguntó el cantante a Cinthia. Y ella respondió: "No, pero que no tengas el tupé de salir a quejarte. Por supuesto que están calientes y quieren venganza".