Cartas de lectores II: Inundaciones a la tucumana

He leído el editorial de LA GACETA (25/02)), “Imprevisión ante las lluvias en el Sur “. Aprovecho este espacio para abordar una causa importante que influye para que se produzcan inundaciones en la provincia. Es el avance de la frontera agrícola, que sin controles eficientes por parte del Estado se viene realizando en forma sostenida hacia el Oeste (en el piedemonte y laderas de los cerros) y que han transformado el paisaje del territorio, el medio ambiente, su ecología y el ciclo hidrológico del agua de lluvia. Se observan sembradíos y desmontes realizados por encima de la cota de los 800 m sobre el nivel del mar, donde los suelos son sensibles de erosionarse. Debido a estas acciones antrópicas, hoy la comunidad tucumana tiene nuevos riesgos, como inundaciones y aluviones. Quienes hicieron desaparecer deliberadamente el monte nativo (por los agro negocios), no han tenido en cuenta que en caso de lluvias, este absorbe en promedio aproximadamente 300 mm de agua por hora, los pastizales naturales 100 mm y los campos sembrados con soja o citrus apenas llegan a los 30 mm (según datos de la bibliografía especializada). El agua no retenida, se desplaza por el suelo con velocidad arrastrando las partículas del mismo, erosionándolo. Para desplazarse cuesta abajo, usa los caminos internos de los campos cultivados y los vecinales, los que operan como canales de desagüe. Debido a ello, los ríos, arroyos, acequias y canales se colmatan rápidamente y desbordan inundando la llanura. Tucumán es una gran cuenca hídrica y debe ser gestionada y administrada como tal. La protección contra las inundaciones comprende básicamente: 1) Medios estructurales: Diques, represas, defensas, canales, etc. 2) No estructurales: Reforestación, control del uso del suelo, reconstrucción de los bosques ribereños, educación ambiental permanente de los habitantes de la cuenca, mantenimiento de lo construido, etc. Las inundaciones en la provincia tienen carácter endémico, pero ya es hora de que el PE tenga una Política al respecto, proyecte y ejecute las obras para sistematizar la cuenca hídrica, que es la más compleja y rica del NOA y controle el uso del suelo. No por tener más limones y soja para exportar, vamos a favorecer las inundaciones.

Juan Francisco Segura

