Tucumán: la mesa de Juntos por el Cambio rechazó la invasión de Rusia a Ucrania

La mesa de Juntos por el Cambio Tucumán rechazó terminantemente la invasión de Rusia a Ucrania. Los dirigentes, además, convocaron a todo el arco político democrático de la provincia a expresarse en ese sentido.

Pero, en especial, le reclamaron un pronuncimiento público sobre el tema al presidente, Alberto Fernández, y al gobernador -en uso de licencia mientras se desempeña como jefe de Gabinete de la Nación-, Juan Manzur.

"Les exigimos que digan de qué lado están. O están del lado del mundo libre y democrático, o están junto al fanatismo violento que pone al mundo en vilo y nos retrotrae a la barbarie de años pasados", reclamaron.

Mediante un comunicado que reúne a los principales dirigentes del espacio -entre otros, los intendentes de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, y de Yerba Buena, Mariano Campero; el diputado Roberto Sánchez, y el ex diputado José Cano-, el espacio opositor se mostró contundente. "Tenemos que decir sí a la paz y terminantemente no a la guerra. Los conflictos deben resolverse en el ámbito de la diplomacia y la negociación, no donde impere la muerte y la destrucción", concluyeron.