Argentina no acompañó la condena a Rusia

La administración de Alberto Fernández no apoyó la mayoritaria resolución que emitió la Organización de los Estados Americanos (OEA), condenatoria del ataque ruso. Impulsado por Estados Unidos, el documento reprueba enérgicamente a Vladimir Putin por la invasión “ilegal, injustificada y no provocada” a Ucrania. Fueron 24 países los que respaldaron esta postura, pero Argentina no figuró entre ellos.

Según el Gobierno nacional la OEA carece de pertenencia para inmiscuirse de ese modo en conflictos como el que se vive en Europa del Este. En consecuencia, la posición oficial argentina es la expresada desde el jueves por la Cancillería: expresar el más firme rechazo al uso de la fuerza armada y lamentar profundamente la escalada de la situación generada en Ucrania. “Las soluciones justas y duraderas sólo se alcanzan por medio del diálogo y compromisos mutuos que aseguren la esencial convivencia pacífica”, dice el documento. Y concluye con un llamado a la Federación de Rusia a cesar las acciones militares en Ucrania.

Fueron cinco los países que no acompañaron la resolución de la OEA, ya que además de Argentina siguieron ese camino Brasil, Uruguay, Bolivia y Nicaragua, cada uno esgrimiendo diferentes motivos. En cambio, siguieron la línea impulsada por Estados Unidos: Paraguay, Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Venezuela (con la representación de Juan Guaidó, opuesta al Gobierno de Maduro), y el resto de los miembros del organismo.

Esta declaración aprobada ayer y leída por la embajadora de Guatemala ante la OEA, Rita Claverie de Sciolli, planteó al Kremlin la exigencia de cesar inmediatamente las hostilidades y volver a la vía del diálogo y la diplomacia para la solución de controversias.

Naciones Unidas

Una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que deploraba la agresión a Ucrania fue vetada por Rusia (uno de los países que cuenta con ese derecho), lo que hizo naufragar la iniciativa promovida por Estados Unidos y Albania. La resolución obtuvo el voto favorable de 11 de los 15 miembros, pero para prosperar necesitaba que ninguno de los miembros permanentes (EEUU, Rusia, China, Francia y el Reino Unido) la vetara y fue justamente lo que -previsiblemente- sucedió. De todos modos, el secretario general de la ONU, António Guterres, reclamó que los soldados rusos regresen de inmediato a los cuarteles.