El crimen de Paulina Lebbos: “La verdad se sabrá cuando Alperovich sea enjuiciado”

“No tengo ninguna duda. El crimen se esclarecerá cuando José Jorge Alperovich sea enjuiciado”, señaló Alberto Lebbos. Hoy se cumplen 16 años de la desaparición y el posterior crimen de su hija Paulina. Como ocurre cada 26 de febrero, el comerciante encabezará una nueva jornada de protesta, bajo el lema de siempre: justicia para la estudiante y todas las víctimas de la impunidad.

La joven fue vista por última vez en la madrugada del 26 de febrero de 2006. Dejó a Virginia Mercado en su domicilio de barrio Sur y continuó viaje hasta la casa de su novio y padre de su hija César Soto. Pero al parecer, nunca llegó al destino. Su cuerpo fue hallado el 11 de marzo del mismo año en Tapia, a la vera de la ruta que lleva a Raco.

“Nunca voy a bajar los brazos para que se sepa la verdad. El paso del tiempo me fortaleció y me da la seguridad que cuando Alperovich declare, podremos saber la verdad de lo que pasó. Quién o quiénes fueron los cobardes que la mataron”, agregó Lebbos.

Hasta el momento se llevaron adelante tres juicios por el caso. La lista de condenados está integrada por nueve nombres, de los cuales ocho eran funcionarios en esos tiempos. En la nómina solo aparece un civil. Enrique García, Manuel Yapura y Roberto Lencina (policías que fueron sentenciados en el primer juicio); Eduardo di Lella (secretario de Seguridad), Hugo Sánchez (jefe de Policía), Nicolás Barrera (subjefe de la fuerza) y Rubén Brito (jefe de la Unidad Regional Norte); y Carlos Albaca (ex fiscal). Waldino Rodríguez fue el único penado que no formaba parte del Estado cuando se produjo el homicidio de la joven. Todos ellos fueron sancionados penalmente por haber cometido distintas maniobras de encubrimiento, pero el crimen sigue impune.

En todos estos años hubo un solo imputado por el crimen: José Luis Gómez, pero en el segundo juicio por el crimen terminó siendo absuelto por el beneficio de la duda. Sin embargo, en ese debate, el único que se hizo por la desaparición y el crimen de Paulina. los jueces Rafael Macoritto, Dantes Ibáñez y Carlos Caramuti, en el fallo, pusieron en escena a cuatro sospechosos del femicidio: Soto, Sergio Kaleñuk (uno de los mencionados en la pista de los hijos del poder), Esteban Gómez (hermano del absuelto) y Ernesto Atim (vendedor de celulares). Hasta aquí solo los dos primeros fueron imputados por el hecho por el fiscal Carlos Sale.

“Nadie elige ser víctima de los delincuentes. Ahora, el delincuente, sale decidido a robar, abusar, matar o con una lapicera firma lo que no corresponde y eso se tiene que acabar”, destacó Lebbos. “Eso ocurre porque no hay prevención y tampoco hay sanción porque la provincia no tiene la estructura ni los recursos humanos para que todo funcione adecuadamente”, explicó Lebbos. Ese será el principal mensaje que pretenden dar en la radio abierta que encabezará hoy a las 17 en la plaza Independencia, donde a partir de las 20, se hará la tradicional marcha y acto en contra de la impunidad.