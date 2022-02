Leonardo Cositorto: “Si me quieren meter preso, la gente no va a cobrar”

Luego de una gran cantidad de denuncias que se iniciaron en las redes sociales, y debido a la presión de algunos damnificados, siguieron su curso en la justicia, Generación Zoe -también conocida como Zoe Cash, fue allanada. Actualmente, la organización es investigada por delitos de estafa.

Si bien, el grupo que lidera la firma asegura que se dedican a ofrecer distintos tipos de servicios relacionados al coaching y el liderazgo, en el último tiempo decidieron ampliarse y abarcar otro tipo de actividades como aquellas relacionadas con la salud y estética, la minería, el fútbol e incluso la comercialización de automotores. Según señalaron, se trata de una "comunidad educativa y creadora de recursos para el desarrollo personal, profesional, financiero y espiritual".

Leonardo Cositorto es el encargado de liderar todo el proyecto en su conjunto y, desde que la Policía y la Justicia activaron distintos procedimientos para investigar cómo opera efectivamente la empresa, se encuentra prófugo. Un juzgado de la provincia de Córdoba, donde está radicada la firma, ordenó un pedido de captura.

Fabián Doman contactó de forma exclusiva a Cositorto, quien brindó contundentes declaraciones. “Los periodistas y tuiteros sacan lo que quieren de información, dicen cualquier cosa. Como coach, me comprometo con mis clientes y nunca les cobré ni una charla de coaching”, sostuvo en comunicación desde Costa Rica.

“No caemos por nosotros, caemos por lo que nos hicieron a nosotros”, aseguró y agregó: “En Zoe no hay estafa piramidal”.

"Si ustedes me quieren meter preso, la gente no va a querer cobrar, por eso me mantengo en libertad”, advirtió sobre quienes se encuentran vinculados a los proyectos de la organización.

“Operaron de oficio, anticipan noticias que son mentira, los medios están inventando todo. Yo no le tengo miedo a nada, le tengo respeto a Dios nada más. En un mundo en guerra y con una Argentina corrupta, ¿a qué le voy a tener miedo?", finalizó.