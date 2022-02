¿El consumo del alcohol puede generar cáncer?

No hay una cantidad de alcohol segura. Por más pequeña que sea la copa, bebérsela aumenta el riesgo de desarrollar un cáncer. Esto es un consenso científico asentado durante años. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como otros organismos internacionales vienen advirtiendo sobre esta empedernida realidad. De hecho, la Eurocámara ha aprobado la semana pasada su Plan Europeo contra el Cáncer, que había generado polémica porque, para no criminalizar a las industrias del vino, cerveza y demás bebidas, finalmente las enmiendas sólo hicieron alusión a una ingesta abusiva o dañina.

La redacción inicial, en cambio, instaba a las autoridades sanitarias a incluir en el etiquetado de las bebidas alcohólicas advertencias sobre los riesgos para la salud. Pero no hubo caso y el texto final acabó suavizando el propósito. "Existe la creencia popular de que hay un nivel seguro. Pero no es así. No hay una cifra segura a partir de la cual se pueda garantizar que no se padecerá un cáncer", dice Mariela Córdoba, médica nutricionista con orientación en enfermedades de riesgo y egresada de la Universidad Favarolo.

¿Ni siquiera se puede tomar una copa de vino al día? "Para prevenir el cáncer, debería ser cero alcohol. Pero este escenario podría sonar irreal. Entonces, el mensaje debe ser la reducción del consumo a una copa para los hombres y media copa para las mujeres", contesta la especialista, que se desempeña en el Centro Asistencial Ramón Carillo, de la ciudad de Yerba Buena, y en su consultorio particular.

Pero, ¿a qué se debe esa diferencia entre unos y otras? Mientras algunas teorías plantean que ciertos componentes del vino tinto podrían tener propiedades antitumorales, otras investigaciones mayoritarias encuentran que la cantidad de contenido alcohólico es el factor que dispara la formación de tumores. En una investigación publicada por la International Agency for Research on Cancerse vio un aumento abrumador de la incidencia del cáncer de mama ante el consumo de bebidas alcohólicas. En otra revisión posterior de la University School of Medicine, de Estados Unidos, se remarca que un consumo inferior o igual a una bebida alcohólica diaria incrementa el riesgo de desarrollar un cáncer de mama hasta un 15 %. Un nuevo estudio, publicado en The Lancet Oncology, indica que, en todo el mundo, el alcohol fue responsable de unos 740.000 tumores solo en 2020.

Llegado este punto, ¿cuáles son los mecanismos biológicos que explican la carcinogenicidad del alcohol? "Sucede que, para que el cuerpo pueda metabolizarlo, se libera una toxina llamada acetaldehído, la cual ha sido clasificada como carcinógena. Además, para descomponer el alcohol se producen radicales libres que dañan el ADN de nuestras células y las vuelven cancerosas. El alcohol también afecta la capacidad de absorber nutrientes necesarios para prevenir el cáncer. Y por último, aumenta el estrógeno en sangre, unas hormonas que se han relacionado con el cáncer de mama", enumera la doctora Córdoba.

Desde la mirada de esta experta (y en coincidencia con la postura científica), sería oportuno plantear un cambio en el etiquetado de las bebidas alcohólicas, en el cual se informe de sus riesgos para la salud, del mismo modo que se hizo en algún momento con el tabaco. "Cuanto mayor sea el consumo de alcohol, mayor será el riesgo de tener cáncer", simplifica la nutricionista.

De hecho, datos de la Sociedad Americana de Oncología Médica revelan que tan solo un 30 % de la población sabe que el alcohol es un factor de riesgo. "La discusión de fondo en el parlamento europeo giró en torno a la economía de un montón de países, por las implicancias de la industria del alcohol. Es como los alimentos y la comida chatarra: la industria promueve el consumo de estos últimos, en contra de las directivas de salud", añade.

Si quisiéramos datos concretos sobre la peligrosidad de cada bebida bebida alcohólica o sobre la relación entre el desarrollo tumoral y el consumo de éstas, entonces es necesario analizar las investigaciones realizadas por separado. En líneas generales, Córdoba enseña que el alcohol tiene una fuerte asociación con un aumento del riesgo de ciertos tipos de cáncer, como mamas; cabeza y cuello; esófago; hígado; colon y recto. "Cuando los pacientes me dicen 'doctora de algo hay que morir', yo les respondo '¡morite de viejo y disfrutando de tu familia!'. La morbilidad implica vivir la mayor cantidad de años sin enfermedades", concluye.