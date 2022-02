El ruego de la ONU: "En nombre de la humanidad, regrese sus tropas a Rusia"

El secretario general de la ONU, António Guterres, apeló al presidente ruso, Vladímir Putin, para que detenga sus operaciones militares contra Ucrania.

“Sólo tengo una cosa que decir desde el fondo de mi corazón. Presidente Putin, impida que sus tropas ataquen Ucrania. Dé una oportunidad a la paz, demasiada gente ha muerto ya”, dijo Guterres al abrir una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

“En nombre de la humanidad, regrese sus tropas a Rusia”, suplicó Guterres.

El funcionario portugués hasta ahora se había mostrado convencido de que Rusia no invadiría Ucrania. “En el pasado reciente hubo varias situaciones con indicaciones similares, rumores similares y yo nunca los creí, convencido de que no pasaría nada serio. Me equivoqué”, señaló.

“No podemos predecir exactamente que ocurrirá en las próximas horas y días en Ucrania. Lo que está claro es el coste inaceptablemente alto, en sufrimiento humano y destrucción, de una escalada”, apuntó Guterres.