San Martín: “Este grupo tiene ambición y no se pone techo”

“No tengo dudas de que este equipo tiene futuro”. La sentencia, tan contundente como sincera, corresponde a Pablo De Muner. Hacía minutos que el “Santo” no había podido quebrar la resistencia de Deportivo Morón y el entrenador, mirando a la cara a los periodistas que habían copado la remozada sala de conferencias de La Ciudadela, dejaba en claro que sentía orgullo por sus jugadores.

“Estoy muy conforme con el rendimiento del equipo, con el funcionamiento, con que generamos muchas situaciones de gol. Obviamente que no lo pudimos coronar con una victoria que es lo que el equipo merecía. Pero el análisis es muy claro y también es bueno. Hubo un sólo equipo en la cancha”, comenzó la rueda el entrenador “santo”.

Que San Martín fue mejor que Deportivo Morón no ofrece discusiones. Durante la primera etapa, tuvo casi dominio absoluto de la pelota y las acciones. Pero volvió a mostrar poca lucidez de tres cuartos de cancha hacia adelante; problema que arrastra de la temporada anterior, que padeció durante la pretemporada y que no había sufrido durante su debut en el nuevo torneo. “Por ahí las situaciones que tuvimos no fueron tan claras, o no dispusimos de tantos mano a mano como en el partido contra Temperley. Pero el rival toma los recaudos y así lo hicieron. Me llama la atención que en una segunda fecha de torneo un rival proponga lo que propuso Morón. Pero bueno, hay que aceptarlo. Por ahí nos faltó tener situaciones claras o aprovechar esos momentos que tuvimos. Es algo que debemos trabajar de cara al futuro”, afirmó antes de valorar que sus jugadores hayan terminado masticando bronca. “Acá nadie se conforma ni se relaja. Los muchachos son conscientes que siempre falta algo, que siempre hay algo para mejorar. Este grupo tiene la ambición de crecer día a día, de superarse, de ir por más, de no ponerse techo. Trataremos de hacerlo en esta semana y así a lo largo del torneo”, agregó pensando en el duelo del próximo sábado contra Deportivo Madryn.

“Más allá de que uno siempre quiere ganar, mucho más en el primer partido de local, estoy conforme. El equipo tiene claro lo que quiere y lo hace bien. Esta vez hizo todos los méritos para quedarse con el triunfo. Hay que mejorar algunos puntos, pero estamos bien”, concluyó el DT.

Vuelta al ruedo

Luego de gozar de una jornada libre durante el día de ayer, el plantel “Santo” volverá a los entrenamientos hoy por la mañana. La primera práctica de la semana se llevará a cabo desde las 8.30, en el “Natalio Mirkin”.

Se cierra la fecha

Hoy dos partidos le bajarán la persiana a la segunda fecha de la Primera Nacional. Desde las 17, Santamarina recibirá la visita de Belgrano. Mientras tanto, desde las 19.15, Ferro jugará como local ante Deportivo Maipú.