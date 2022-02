Santi Maratea no tuvo piedad con el cantante de "La Mancha de Rolando"

Santiago Maratea, el influencer que se hizo famoso por las colectas solidarias que realiza, le respondió con dureza a Manuel Quieto, el cantante del grupo de rock "La Mancha de Rolando", que lo había criticado en Twitter, acusándolo de hacer “antipolítica” con sus colectas solidarias.

Maratea no se bancó las palabras de "Manu" y salió con los tapones de punta: "estoy tranqui, tranqui. Solo que no sé cómo arrancar el día: si seguir ayudando a apagar los incendios de Corrientes o prender fuego al bobo del cantante de La Mancha de Rolando". "No sé si escucharon lo que dijo el cantante de La Mancha de Rolando porque seguramente no saben quién es el tipo, y porque aparte para escucharlo tenés que construir una máquina del tiempo y volver al 2003", añadió.

Además, explicó que "el tipo se puso a twittear y bardearme, diciendo que la plata de las colectas las pone George Soros, el hombre más millonario del mundo. O sea, este tipo está como yo en la cuarentena, viendo videos conspirativos… o sea, lo amo, hay una parte de la pelotudez de este muchacho que me cae bien".

“Me empezaron a llegar un montón de cosas sobre cómo se mantiene La Mancha de Rolando… que por algún motivo le dicen La Mancha de Robando. El tipo es parte de un grupete al que se le paga para hablar mal de uno o de otro, en este caso para hablar mal de mí. Es parte de un callcenter. De hecho sigo siendo tendencia número 1 en Twitter y es por los callcenter que están mandando a bardearme y la gente que me defiende", añadió.

"Lo que más me gustaría es que el de La Mancha de Rolando me mande una carta documento diciendo que dañé su imagen, y yo le diría ‘¿qué imagen si no te conoce nadie, boludo?’", concluyó.