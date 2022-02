Ficha médica escolar: qué grados deben presentarla este año y cómo completarla

Las clases todavía no han comenzado en Tucumán, salvo ciertos casos puntuales en algunas instituciones escolares. De todos modos, las madres y padres ya estamos locos, subidos al tren de los preparativos, especialmente aquellos que nos hemos tomado las vacaciones en serio y hemos dejado todo para último momento. Nos cuesta ponernos en 'modo colegio'. Pero señoras y señores, se acabó lo que se daba y para la semana que viene los chicos estarán formados en sus patios. Y como los gobernantes nos animan a volver a nuestros ritmos cotidianos y a instalarnos en esta nueva normalidad, asimismo regresan las exigencias, como la presentación de la ficha médica y del certificado de aptitud física.

Tranquilos. Que no cunda el pánico. No hace falta tanta prisa: "no hay fecha límite para presentarla", aclara el ministro de Educación de la provincia, Juan Pablo Lichtmajer, en diálogo con LA GACETA. ¿Eso significa que no es necesario que corramos a los consultorios médicos a sacar turnos? "Tienen todo el año para hacerla. Este es un pedido especial del sistema de salud, en pos de evitar que el mismo se sature; aún estamos en un contexto de pandemia", contesta el funcionario.

"Para nosotros, la ficha médica es un momento muy importante; un momento de oro". Gabriela Salomón, médica pediátrica.

Justamente, a través de una circular emitida la semana pasada, la Secretaría de Estado de Bienestar Educativo clarificó que el certificado de aptitud física y la ficha médica no son requisitos necesarios para la inscripción e ingreso. Y que los mismos pueden ser cumplimentados a lo largo del ciclo lectivo, debido a la alta demanda que afronta el sector sanitario.

Una segunda aclaración que transmite sosiego es que no todos los estudiantes deben entregarla. "Las fichas médicas únicamente se realizan para el ingreso escolar; es decir que se debe presentar para jardín de cinco años, para primer grado de la primaria y para primer año del secundario. Sólo los alumnos de esos grados deben completarla", prosigue Lichtmajer.

"Tienen todo el año para hacer la ficha médica". Juan Pablo Lichtmajer, ministro de Educación.

En cambio, enseguida especifica que el certificado de aptitud física sí es requerido a "todos y todas las alumnas de los distintos niveles del sistema educativo". Además, dice que para facilitar la concreción del trámite, en las escuelas de gestión estatal van a realizar operativos conjuntos con el Ministerio de Salud.

También la medicina privada ha tomado nota en los últimos años de esta demanda, y cada vez son más los sanatorios, clínicas y centros pediátricos que les ofrecen a los papás un "circuito ficha médica", en el que durante una visita pasan por el pediatra, el oftalmólogo, el fonoaudiólogo y el odontólogo, los cuatro especialistas que deben revisar al paciente, completar la información requerida y colocar su sello. Para el certificado de actividades físicas basta con un visado.

La doctora Gabriela Salomón señala la importancia de cumplir con estas solicitudes ministeriales. "Para nosotros, es un momento muy importante; un momento de oro", remarca. "El comienzo del año escolar se presenta como una gran oportunidad para tener contacto con las familias y realizar un chequeo clínico de los niños. Eso nos permite detectar patologías que quizás hayan prevalecido en los últimos meses y no hayan sido advertidas, revisar el carnet de vacunación y hacer prevención de enfermedades", enumera la médica pediatra, creadora del circuito de fichas médicas para el Sanatorio 9 de Julio, en Yerba Buena.

Además, subraya que el inicio escolar exige la adquisición de hábitos de sueño, de alimentación y de estudio, los cuales pueden ser remarcados por el médico. "La visita al fonoaudiólogo posibilita detectar algún déficit lingüístico; el contacto con el oftalmólogo sirve para evaluar la agudeza visual, ya que cualquier patología podría ser causante de dolores de cabeza o problemas de atención y la consulta con el odontólogo sirve para prevenir las caries o curar las existentes", enumera. Por último, Salomón plantea la necesidad de efectuar un electrocardiograma. En resumen y en palabras suyas, la ficha escolar trasciende el trámite.

En conclusión, los niños de jardín y de primer grado de la primaria y de la secundaria son los únicos que están llamados a hacer el formulario extendido (pediatra, dentista, oculista, etcétera). No obstante, algunas instituciones educativas se han puesto exigentes en cuanto a las fechas de entrega (31 de marzo o 30 de abril), pues sobran los casos de chicos que cursaron esos grados durante 2020 y 2021 y todavía no han llenado sus papeles. Afortunadamente, el tiempo no apremia y, a juzgar por las declaraciones de Lichtmajer, quizás este año las mamás y papás podamos descansar de las burbujas y las clases virtuales. "El 2 de marzo empieza un ciclo lectivo pleno y total. El sistema educativo está preparado, los alumnos contentos y las familias entusiasmadas. Se vive un clima de optimismo. Todos merecemos un 2022 reparador", concluye el ministro.





Descargue aquí la ficha médica y certificado de salud