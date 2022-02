El influencer Santiago Maratea, contra los periodistas que cuestionaron su campaña

Tras su millonaria recaudación para ayudar a apagar el fuego en Corrientes, Santiago Maratea le envío un mensaje a quienes lo detractaron en público. El influencer subió un video en el que detalla la agresión de algunos periodistas. "No tengo problema en tenerlos de hijos, pero denme 2 días que organizo el baby shower", expresó.

Maratea, que recaudó más de $ 100 millones en un día, publicó un video en el que disparó contra la prensa. "Me están tirando mierda bastantes periodistas -dijo-. Me encantaría poder atenderlos para darles un poco de fama para que liguen algún canje de hamburguesa o una mopa. Pero no tengo tiempo, estoy ayudando con los incendios de Corrientes, perdón", remarcó.

Mensaje contundente

A través de un video en su cuenta de Instagram y dos tuits, Maratea apuntó contra los periodistas y "algunos títeres" de partidos políticos. "Mi momento preferido. Vengan de a uno, bebos", advirtió.

"A los periodistas que me están tirando mierda, yo no tengo problema en tenerlos de hijos pero denme 2 días que organizo el baby shower", publicó en su cuenta de Twitter.