Fórmula 1: estética aerodinámica

Se avecina el inicio de una nueva era dentro de la Fórmula 1. El cambio de reglamento, tanto en aspectos técnicos como organizativos, tiene como objetivo generar una competición más equilibrada y entretenida, donde la lucha en pista y los adelantamientos serán los protagonistas de cada fecha. Esto sin contar en los cambios humanos en las escuderías, como la vuelta de Fernando Alonso, el pase de Valtteri Bottas a Alfa Romeo y su reemplazo por George Russell como compañero de Lewis Hamilton en Mercedes. ¿Podrán estar a la altura de Red Bull y la dupla Max Verstappen-Sergio Pérez?

La pretemporada se realizará en seis jornadas. Del 23 al 25 de febrero serán las primeros tres test en el circuito de Barcelona. Las restantes se llevarán a cabo en Bahrein, durante 11 al 13 de marzo. Allí tendrá lugar una semana más tarde el primero de los 23 Grandes Premios que convertirían a la 2022 en la temporada más larga de la historia.

Cambios técnicos

El reglamento técnico tiene como piedra angular la reducción de turbulencias aerodinámicas y la dependencia de los niveles de agarre. Es decir, se apela a un “efecto suelo” a partir de la simplificación de la superficie aerodinámica del auto, incluyendo la carrocería, logrando una menor sensibilidad a las agitaciones propias de la carrera. Además, se aumentarán los elementos de seguridad.

La misión primordial de la competencia para los próximos años será la reducción de costes en los materiales y técnicas de fabricación, aplicando determinadas piezas prescritas y el uso del código abierto. Esto brindará mayores posibilidades de competir de los equipos más modestos que podrán acceder a material de primer nivel, sin afrontar los grandes costos de la innovación y el desarrollo.

La preocupación ambiental será otro de los ejes. Con la misión de reducir las emisiones de dióxido de carbono, en esta edición se estrenará el combustible E10, compuesto en un 10% por etanol, lo que se traduce en una ligera pérdida de potencia. El objetivo que para 2030, el combustible sea 100% sostenible y con huella cero de carbono.

También habrá un cambio sustancial en cuanto al límite de consumo de combustible: para la presente edición fue eliminado, coincidiendo con la implementación del E10. Como consecuencia, los equipos podrán consumir más de 110 kilos de combustible por carrera.

Más novedades

La “maxima” también experimentará cambios en la planificación. El primero es que se busca un cronograma más comprimido, haciendo que los equipos puedan viajar al circuito un día más tarde. Una de las grandes polémicas de la presente edición es que se eliminó la regla de los neumáticos de Q2, en virtud de la cual los pilotos que se clasificaban para la Q3 debían comenzar la carrera con los neumáticos utilizados para marcar su mejor tiempo personal de Q2. A partir de ahora, habrá total libertad en este apartado.

Otro punto a destacar es que la FIA quiere desarrollar los jóvenes talentos. Con este objetivo en mente, obligará a los equipos a utilizar un piloto con un máximo de dos Grandes Premios de experiencia en al menos una sesión de entrenamientos Libres 1 por cada monoplaza.

PUNTO DE VISTA

El primer análisis de los autos es muy positivo

Carlo Cazón

Especial para LG Deportiva

Lo primero que se puede ver, antes que nada, es que son autos espectaculares. Hace muchos años no teníamos modelos tan lindos. Se sabía que iban a presentar autos distintos, con diseños ergonómicos más futuristas. Son aerodinámicas totalmente nuevas, que apuntan a que los autos generen menos turbulencias. La aceleración desprende un túnel de aire caliente que encerraba al que iba atrás y le dificultaba abrirse hacia el costado para sobrepasarlo, incluso aunque viniera con más velocidad. Ahora, al disminuir eso, los autos podrán sobrepasar con mayor facilidad, incluso desde distancias más largas o con autos menos rápidos. Es decir, sin importar tanto la jerarquía del equipo.

Si bien hasta ahora no tenemos datos reales de los autos, los de telemetría del simulador señalan que el auto de atrás podrá aprovechar hasta un 86% la turbulencia que le deja el de adelante, contra el 53% del año pasado. Es decir, el primer análisis es muy positivo.

Otra noticia importante es que Michael Massi dejó de ser el director de carreras. Me parece que le quedó grande la definición del campeonato pasado. Fue muy criticado por las autoridades, fans y los mismos equipos. Se dijo que Hamilton y Mercedes pidieron que no siguiera y muchas otras cosas. Lo cierto es que Hamilton no volvió a hablar después de la última carrera, hasta la presentación del auto. Sobre Verstappen, dijo que hizo lo que cualquier piloto debe hacer: aprovechar la oportunidad. Y aclaró que nunca pensó en retirarse. Simplemente necesitaba resguardarse junto a su familia.