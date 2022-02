Padilla da batalla con el nuevo auto y Reginato (h) está primero en su clase

Las palabras del líder de la primera fecha del Rally Argentino son las más justas para entender cómo se encarará la jornada final de la carrera que se disputa en General Madariaga. “No podés pestañear porque se te meten”, advirtió Martín Scuncio. El piloto del Hyundai i20 R5 sabe que su triunfo no está para nada asegurado y entre esos que “se pueden meter” está Gerónimo Padilla. ¡Y de qué manera está presente!

“Gero”, campeón de la RC2B en la temporada pasada, tuvo un gran rendimiento al mando del Skoda Fabia R5. En su primera competencia con la máquina, Padilla logró un tercer puesto y quedó a 15”6/1000 de Scuncio. En el medio está el cordobés Marcos Ligato completando un podio del que Padilla no tiene la más mínima intención de bajarse. “Cada vez que armo el bolso pienso que me va a ir bien. Siempre me gusta pelear por cosas importantes”, declaró “Gero” en la transmisión oficial de la competencia. “Pensé que me iba a costar más”, hizo referencia a la rápida adaptación que logró sobre el nuevo auto.

MÁS. Reginato (h) desea ser campeón luego de haber sido segundo el año pasado.

El buen rendimiento tucumano continuó en la clase RC2N. “Hay que cerrar mañana (por hoy) todo lo bueno que se hizo”, analizó Miguel Reginato (h). “Miguelito” venía peleando el 1-2 con Tomás García Hamilton, pero la puja entre los comprovincianos no pudo seguir porque el Subaru Impreza de “Tomy” sufrió la rotura del motor. “Es un pilotazo”, esgrimió Reginato (h). “Pero Antonio tampoco te la deja fácil”, reconoció refiriéndose al catamarqueño Antonio Prevedello, el otro sobreviviente en la clase a quien aventaja por más de 16”.

Enrique García, en la RC5, finalizó sin contratiempos. “Vengo bajando los tiempos”, celebró García que está en el puesto 11. En la misma divisional el navegante concepcionense, Maximiliano Karamatich, marcha séptimo junto a Diego Alvarado de San Juan. Desde las 9.03 se correrán las últimas cuatro pruebas cronometradas.