Una ex pareja de la “Brujita” Verón aseguró que le fue infiel: “Me sentí estafada”

A pesar de que Juan Sebastián "Brujita" Verón mantiene un perfil bajo en la actualidad, en las últimas horas su nombre terminó en todos los buscadores dado que se hicieron públicos los detalles de la relación que tuvo con una de sus ex parejas.

Dorina Guillen, una bailarina que fue novia del futbolista, decidió brindar una entrevista en la que se refirió al caótico vínculo que sostuvieron. Infidelidad, engaños y estafas fueron algunas de las críticas principales.

En diálogo con Juan Etchegoyen, del programa Metro Live, sostuvo: “No me voy a desentenderme de algo que es cierto, es algo muy duro y yo tuve una relación de varios meses, casi un año con él, pero me costó mucho superarlo, entonces hoy me cuesta hablar", inició durante los primeros minutos.

Guillen también decidió enfatizar en los conflictos que atravesó con su ex pareja y cuánto le afectó que iniciara otra relación. “Me enteré que él estaba saliendo con otra chica y tuve un problema sentimental, él siempre venía a casa, me llevaba la pastafrola de membrillo que es mi torta favorita”, recordó.

“Cuando me enteré que estaba teniendo una relación con otra chica, traté de hablarlo con él, y me sentí muy herida. Me había prometido muchas cosas", lamentó y confesó haberse sentido estafada.

La bailarina se mostró nostálgica por el fin de su noviazgo con el ex futbolista y lamentó no haber podido concretar un viaje al exterior que habían planeado. Durante su tiempo juntos, la rutina “era cocinar, tomar helado”, entre otras actividades. “Una pareja digamos, para mí Juan Sebastián Verón era mi pareja, no hace faltan los rótulos, yo lo cuidé mucho a él", afirmó.

En otro tramo de la entrevista, relató que Verón le brindó su apoyo en muchos de sus proyectos. “La relación durante el tiempo que duró fue increíble, un hombre encantador, me ayudó mucho con mi departamento, pero no es un tema que me haga bien”, siguió en la charla con el periodista.

“Era una situación donde él me decía que solo estaba conmigo. Y esto de cuidarlo por ser un personaje público. Todavía me duele muchísimo aunque pude sacar distancia, pero me sigue doliendo. Yo esto nunca lo había contado públicamente, siempre me encargué de cuidarlo muchísimo desde el cariño”, resumió.