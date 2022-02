Acuerdo con el FMI: “adelanto mi voto positivo”, dijo el senador Pablo Yedlin

“Adelanto mi voto positivo, no tengo dudas sobre la letra chica”. Con estas palabras, el senador, Pablo Yedlin, se refirió a su postura sobre el acuerdo con el FMI. "Con lo que nos dijo (Martín) Guzmán sobre la carta de entendimiento, está todo bastante claro”, remarcó.

Yedlin responde políticamente al jefe de gabinete nacional, Juan Manzur. En una entrevista en el programa Redacción IP, Yedlin adelantó su voto positivo al acuerdo, sin poner reparos sobre la letra chica del proyecto.

Por mayoría

“No tengo dudas que el equipo de Martín Guzmán y el presidente, Alberto Fernández, hicieron un trabajo importante con la gente del Fondo Monetario Internacional-dijo Yelin-. Aquellos legisladores que respondemos al gobierno nacional vamos a acompañar en gran mayoría el acuerdo con el Fondo, con nuestras ganas de que no tuviéramos que hacerlo, pero la verdad es que no hay otra manera -agregó-. La Argentina necesita superar este momento, generar una posibilidad que no nos lleve al default, sino seguir creciendo, aumentando exportaciones y empleo, disminuyendo la restricción externa, la pobreza y la inflación. Son los grandes desafíos macroeconómicos que tenemos. Para eso es un paso necesario. Yo adelanto mi voto positivo”, insistió.

Al ser consultado sobre la letra chica del acuerdo, el senador dijo que confía en la labor del ministro Guzmán. “Voy a ver la letra chica, por supuesto. Pero no tengo dudas sobre lo que puede haber ahí. Paro los estudiosos de la letra chica, ya con lo que nos dijo Guzmán sobre la carta de entendimiento, está todo bastante claro”, resaltó.