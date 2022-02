Rally: quieren dar una vuelta de 4.000 kilómetros

La tercera edición de la South American Rally Race (SARR) larga su primera etapa hoy (ver al detalle). En febrero de 2020, semanas antes del comienzo de la pandemia, el SARR se corrió por primera vez. Los organizadores deseaban generar un reto extenso, exigente y que llevara al extremo a los competidores. Una combinación dakariana. En ese espíritu del Dakar, que en 2018 abandonó Sudamérica y se mudó a Arabia Saudita, se basa la competencia que unirá La Rioja con Río Negro. La intención es que, edición tras edición, tome autonomía y no sea conocida como un reemplazo del Dakar, sino como el SARR y nada más.

Llegar hasta Viedma -ahí estará la meta- el sábado 26, es el objetivo primario de las duplas tucumanas. Los que se subieron al reto son Rodolfo Bollero y Nicolás, su hijo; Andrés Reginato con Emmanuel Guevara. Los Bollero van en una camioneta prototipo Chevrolet V6 de la categoría T1.1 y Reginato-Guevara en un UTV Canam 2018 anotado en la divisional T3.1. Los cuatro tienen experiencia en el SARR. Padre e hijo siempre juntos, como habitualmente compiten en el Campeonato Argentino de Navegación (Canav), aunque en su tercera participación competirán con una camioneta distinta. Para Reginato será inédito conducir con Guevara a la par porque en las dos ediciones anteriores lo acompañó el cordobés, Juan Pablo Monasterolo. El nuevo compañero de Reginato hace un cambio rotundo, ya que en el SARR 2021 compitió en una moto, pero luego optó por seguir su carrera como navegante de pruebas a campo traviesa. Guevara sumó horas acompañando a distintos pilotos en el Canav.

Hoy salen con la intención de llegar al último día, pero los cambios bruscos de terreno también motivarán a que los objetivos se modifiquen súbitamente. Porqué no, el deseo de estar más cerca de un posible triunfo podría asomarse.

PUNTOS DE VISTA

De menor a mayor

Rodolfo Bollero

Piloto de la Chevrolet V6

El objetivo que tenemos es terminar la carrera. Nos planteamos esa meta porque vamos con una camioneta nueva. Con ‘Nico’ tenemos muchas experiencias competitivas juntos y ya le llegará el momento para que tenga otras vivencias por aparte y pueda despegar todavía más en su carrera de navegante que la está haciendo muy bien.

Cuando se armó el SARR se lo hizo pensando que iba a ser el reemplazo del Dakar. Por supuesto que lo es, pero todavía le falta mucho para llegar a ese nivel. Para poder igualarlo o mejorarlo, le queda un largo camino.

El recorrido diagramado por la organización es muy complicado y difícil, principalmente, en los cinco primeros días. Los sectores que conocemos, sabemos que son caminos muy agresivos para todos los vehículos.

La estrategia adecuada será ir de menor a mayor, con la cabeza muy fría hasta llegar al día de descanso. Después de eso, toda la zona es totalmente nueva. Las etapas que enfrentaremos serán muy rápidas y con el agregado de que son caminos que no conocemos, así que deberemos tener mucho cuidado.

El UTV es mucho más divertido que la camioneta

Andrés Reginato

Piloto del UTV Canam 2018



Tratamos de hacer un auto que tenga confiabilidad y sea lo más seguro posible como para que no se rompa. Lo diferente de un UTV con respecto a una camioneta es que tiene más velocidad de abajo y de curva, anda mucho mejor en la arena. Lo que no tiene es velocidad final. Andan despacio a un límite de 130 kilómetros por hora. Pero la verdad me gusta porque es muy divertido de manejar. También está la adrenalina de no tener parabrisas, de que te entra la tierra y eso me fascina. Si pasás un río, te empapás; si llueve, te pegan las gotas y te duele. Es un hermoso desafío. Aparte de que los costos económicos son muchísimos menos y el trabajo mecánico en la asistencia es mucho menor.

Del recorrido conozco las etapas de Chilecito, alguna en San Juan, pero no mucho más. Tengo un buen navegante, así que muy mucho no me preocupa porque se que hará bien su trabajo y yo voy a tratar de hacer lo mejor posible el mío. Creo que con Emmanuel vamos a andar bien en nuestra primera experiencia porque tengo muy buenas referencias de él.

Fe en la camioneta y en los “truquillos”

Nicolás Bollero

Navegante de la Chevrolet V6

Estamos con un vehículo nuevo con el que solo corrimos una carrera. Nos preocupa ese poco tiempo arriba de la camioneta, pero le tenemos fe. Nos habría gustado tener más experiencia y sabemos que no es la suficiente como para una carrera de este tipo. Por eso es que la meta principal es ‘dar la vuelta’, completar la carrera de una manera tranquila. Trataremos de ser prolijos, de no llevar la camioneta al límite para no romperla. Pero tenemos claro como hay que comportarse para ganar una carrera de este estilo: la victoria la consigue el que comete menos errores.

La experiencia en las carreras pasadas nos hizo aprender. Por ejemplo, para ésta edición hicimos mejoras en el habitáculo. Ciertos “truquillos” que están dentro del reglamento y no todos los aprovechan. Algunos accesorios y herramientas están dentro de la lista.

La idea era hacer una carrera de características similares al Dakar. La organización está haciendo un buen trabajo, pero el Dakar es el Dakar; son más días corriendo y muchas más horas. Pero, a nivel de lo que se puede hacer en el país en relación a lo económico y a la dificultad, el SARR no es una carrera que se deba subestimar. Es dura, aunque todavía no es comparable con el Dakar.

El recorrido es un poco distinto a lo que estamos acostumbrados. Las primeras cuatro etapas serán claves: largas, duras y exigentes. Desde ahí, la zona del sur pone el recorrido mucho más complicado porque el suelo está muy roto. Se dice que la navegación, sí será un poco más fácil, pero lo mismo no hay que confiarse porque la carrera termina cuando bajan la bandera a cuadros y no cuando pasan las etapas más difíciles.

Soy como un consejero

Emmanuel Guevara

Navegante del UTV Canam

Este deporte me hizo conocer mucha gente y con Andrés, a pesar de ser de la misma provincia, no compartimos nada. Vi en su propuesta la oportunidad de tener un nuevo amigo, además de competir.

Si bien yo competí casi siempre en moto, creo que nunca va a pasar a segundo plano. Pero después de fracturarme las vértebras, mi familia no está muy a gusto con que corra en ese vehículo, aunque no lo reconozcan. No está descartado que en un futuro vuelva a subirme a la moto. Mi función como navegante es como ser un consejero, pero la decisión final la tiene siempre quien va al volante.

Los dos primeros SARR fueron para el norte, por primera vez nos iremos hacia el este del país y es lo que más me intriga. Lo que hablamos con respecto a las metas, es que vamos buscando posiciones. Correremos por el SARR y el Sudamericano. A Andrés, lo poco que lo conozco, se que es un tipo muy competitivo y, a la vez, centrado. Uno va aspirando a lo más alto, pero si tengo que ser sincero, ganar en esta categoría no lo veo posible porque es la más competitiva entre los UTV. Pienso que podemos llegar al podio como mejor posición. Si no llego al podio, tampoco es que voy a estar frustrado, pero si lo hacemos, para mí sería como ganar. Los planetas deberían alinearse para que ganemos, pero no creo que suceda porque es nuestra primera carrera juntos y hay que limar detalles y conocernos.

El UTV es un vehículo en el que se está más expuesto dependiendo desde donde se lo analice. Si sos alguien que viene de andar en camioneta, sí, ahora si lo ves desde el que viene de andar en moto, no. Me siento muy seguro adentro de una jaula porque se que el primer contacto ante un accidente no será con mi cuerpo.

AL DETALLE

Prólogo

En el prólogo de 14 kilómetros los Bollero quedaron 4° en T1.1 y 28° en la general con el prototipo de la Chevrolet V6; mientras que Reginato-Guevara, en T3.1, se ubicaron 10° y 13°.

Las etapas

La etapa inicial será de 483 kilómetros; unirá La Rioja con Chilecito. El primer cuatriciclo saldrá del vivac a las 6.35. En total son nueve especiales que se correrán hasta el sábado 26 con un día de descanso programado para el lunes 21 en General Alvear, Mendoza. El resto del recorrido es: Chilecito-San Juan (mañana, 550 kilómetros), San Juan-Tunuyán (sábado, 460), Tunuyán-Alvear (domingo, 420), Alvear-25 de Mayo (martes, 550), 25 de Mayo-Regina (miércoles, 430), Regina-Conesa (jueves, 400), Conesa-Viedma (viernes, 350) y Viedma-Viedma (sábado, 300).

De nivel

El SARR dio un salto de calidad. Es que en esta edición tendrá rango de Campeonato Sudamericano. La travesía será válida por la primera fecha del nuevo certamen fiscalizado por la Federación Internacional de Motociclismo y organizado por la Asociación Argentina de Rally Raid.

Para seguirlos

El rendimiento de los tucumanos puede seguirse on-line. La camioneta de los Bollero lleva el número 106 y el UTV de Reginato, el 219. El link de competencia es https://html5.anube.es/?rally=rally3273&token=RWSkURTGDU. También habrá un resumen diario por DeporTV, de 21 a 22.