La oposición, indignada por la declaración de Alberto Fernández, en favor de CFK

Una vez que se hizo pública la declaración del presidente, Alberto Fernández, en un juicio por presunta corrupción en la obra pública contra la vicepresidenta, Cristina Fernández, referentes de Juntos por el Cambio (JxC) difundieron su indignación por la defensa del mandatario hacia la ex presidenta en los tribunales de Comodoro Py.

""El Presidente sigue pagando el favor de su candidatura a Cristina Kirchner. Hoy debió acudir a testificar a su favor, al mismo tribunal que la Vicepresidenta procesada se niega a pisar. No existe la bicefalía en el poder. Está claro quién manda en Argentina y quién obedece", posteó en su cuenta de Twitter el diputado Mario Negri (Unión Cívica Radical), @MarioRaulNegri.

Mediante la misma vía se pronunció la presidenta del PRO en el ámbito nacional, Patricia Bullrich. "Presidente, mancha la investidura. Mientras la Justicia española investiga una nueva ruta del dinero K, usted declara en Comodoro Py. ¿Cuál es el verdadero Fernández? ¿El que dijo que el Gobierno K fue corrupto? ¿O el que miente a la Justicia luego de llegar a la Rosada con CFK?", tuiteó Bullrich (@PatoBullrich).

En Twitter también pudo leerse la postura del presidente del bloque de diputados de la Coalición Cívica, Juan Manuel López (@JuanmaLopezAR). "Justamente el problema de la Argentina es que gran parte de la clase política cree que la corrupción es una cuestión política no judiciable. No Presidente, necesitamos Justicia para que haya desarrollo, paz y libertad", manifestó.

"Me llama la atención que en esta causa se están discutiendo decisiones políticas no judiciables, esas decisiones que se tomaron en materia presupuestaria y de obra pública, nunca fueron arbitrarias", había dicho el Presidente en su declaración ante el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2), acerca de los montos designados a obra pública y su distribución. Lo dijo en respuesta a la pregunta del abogado de la vicepresidenta, Carlos Beraldi, acerca de si se había dado un reparto arbitrario en los fondos para la provincia de Santa Cruz, lo que el mandatario rechazó: "Definitivamente no hubo nunca reparto arbitrario".

La presidenta del GEN, Margarita Stolbizer, también se sumó a las críticas de la oposición. "Desde el punto de vista jurídico, todos los actos administrativos son judiciables. Esto forma parte de aquel pliego de condiciones que el Presidente suscribe con Cristina Fernández: para ponerlo como Presidente había condicionamientos y pasan porque él se desdijera de lo que había dicho públicamente antes", dijo.