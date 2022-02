Empezaron a señalizar las calles para el estacionamiento pago: ¿desde cuándo regirá?

La puesta a punto del sistema de estacionamiento pago avanza a paso firme: en algunas calles cercanas al microcentro de la capital provincial ya se puede ver la señalización dispuesta por la Unión Transitoria de Empresas (UTE) que el año pasado obtuvo -por licitación- la concesión del servicio.

“El estacionamiento pago se implementará una vez que se termine la demarcación de las calles. Si no llueve, en 20 días podría estar todo pintado. Una vez que inicie, se prevé unos 45 días como plazo de educación previo a la emisión de multas y sanciones”, estimó el secretario de Gobierno municipal, Rodolfo Ocaranza, en diálogo con LA GACETA, .

Las calles en las que ya se puede ver la nueva pintura blanca sobre el pavimento son Santa Fe, Marcos Paz, Corrientes, Maipú, Laprida y Virgen de la Merced. Allí hay rectángulos acompañados por dibujos similares a una cruz, que indican que es un espacio para maniobrar. Es probable que también se señalice un sector específico para motos y para contenedores de basura. En los próximos días seguirán pintando por Barrio Norte.

Cambios

El sistema funcionará entre las cuatro avenidas que rodean el centro (Sarmiento, Avellaneda/Sáenz Peña, Roca, Alem/Mitre) y en las dos calles paralelas más próximas a las avenidas, precisó el funcionario. Por ejemplo: en caso de la Sarmiento, también se cobrará por estacionar en las calles España e Italia.

Dentro de esas más de 290 cuadras, habrá cambios respecto de los lugares habilitados para dejar el vehículo. “Esto tiene que ver con un esquema de ordenamiento del tránsito. Hay calles en las que no se va a poder estacionar nunca como Córdoba, Santiago del Estero, General Paz, Monteagudo. Por las mismas circula el servicio de transporte público y ahí se implementarán carriles exclusivos posiblemente a partir del segundo semestre”, adelantó Ocaranza.

El secretario de gobierno informó que también se habilitará el estacionamiento en algunas calles del centro en las que hoy se estaciona pese a que está prohibido hacerlo. Un ejemplo: 24 de septiembre al 300.

Nueva dinámica

Mediante una aplicación de celular, los usuarios podrán ver en un mapa en tiempo real en qué cuadra hay espacio y pagar desde el teléfono o una tablet la estadía del vehículo en la vía pública. No habrá parquímetro, confirmó Ocaranza. Sí se habilitarán puntos de venta para que, quienes lo prefieran, compren una papeleta donde conste el tiempo por el que estarán estacionados.

El costo para autos y camionetas será el 50% del precio de 1 litro de nafta Super YPF en San Miguel de Tucumán. Teniendo en cuenta el aumento implementado a partir del 2 de febrero, la hora para estacionar costará $52. Para motos costará el 25% de lo que pagarán los vehículos de mayor porte. Si se mantienen estos valores, costará $13.

En algunas cocheras ubicadas en el centro y en barrio norte, el estacionamiento por hora puede llegar costar entre $100 y $150 para autos, entre $120 y $200 en el caso de camionetas y entre $40 y $80 para las motos. En tanto, cuidacoches del microcentro agrupados en la cooperativa “Aparkar”, que trabajan “a voluntad”, suelen poner un papelito que indica que los 60 minutos cuestan $40.

Cuidacoches

Manuel Pereira tiene 61 años y trabaja cuidando vehículos estacionados en Corrientes al 500 desde hace 12 años. En diálogo con LA GACETA, contó que está preocupado ante este nuevo panorama.

“Este trabajo significa mucho: con esto hice estudiar a dos de mis hijos. Y a esta edad no podría conseguir otra cosa. Aquí tengo mucha gente y muchos amigos, al punto de que me dejan la llave de sus vehículos. No tengo necesidad de decir cuánto sale la hora”, explicó Manuel, y dijo que sus compañeros también sienten la misma incertidumbre.

PREOCUPADO. Manuel Pereira tiene 61 años y trabaja cuidando vehículos estacionados en Corrientes al 500 desde hace 12 años FOTO LA GACETA / MATIAS AUAD

Consultado por esto, Ocaranza reiteró que no une al municipio ninguna vinculación legal con personas u organizaciones que no sean la UTE adjudicataria de la concesión del sistema.

El contrato de la concesión se firmó a mediados del año pasado. Las empresas nucleadas son las firmas santafesinas Tecnoware S.A. y Tecnoagro Vial, que ya son prestadores del servicio en Rosario.

Ellos fiscalizarán físicamente el cobro del servicio. “Habrá un control móvil a través de moto que registrará con fotos y video. Si alguien no paga, le llegará la multa o el vehículo podrá ser acarreado”, dijo el funcionario, y precisó que la UTE está tomando personal para realizar estas tareas.

Estacionar en San Miguel de Tucumán hoy cuesta la "voluntad", pero todo parece indicar que, tras años de marchas y contramarchas, es inminente un cambio en esa dinámica.