El ataque a una biker genera temor en Tafí Viejo

“Este tipo nos cagó la vida literalmente con lo que hizo”, resumió L., una de las tres bikers testigos del ataque. Un joven había intentado abusar de su amiga. Fue hace una semana, mientras realizaban una actividad que, supuestamente, sirve para despejar la mente y alimentar el alma. “Lo que más molesta es que nadie hace nada. Todos dicen que es un ‘loquito’, que no le demos importancia, pero lo que sucedió es muy grave y no es la primera vez. Hace un año que este depravado ataca a las chicas que recorren este lugar”, agregó.

El caso comenzó a escribirse el sábado 5 de febrero. L, junto a sus amigas A. y E. decidieron subirse en sus bicicletas y dirigirse hacia El Viaducto, de Tafí Viejo. Tomaron el único camino posible, que es ir por la comuna de Nueva Esperanza, ya que la tradicional senda fue cerrada por agricultores. Según dicen los ciclistas, ellos no permiten el tránsito porque podría descubrirse el supuesto desmonte ilegal que hicieron para sembrar.

“Es un camino en el que hay casas, fincas y algún asentamiento. No es una zona despoblada, al contrario, tiene muchísimo movimiento”, explicó L. “Cerca de las 16.30 transitábamos por un sector donde hay una lomada, por una vía. Adelante íbamos A. y yo. Me di vuelta y observé que mi otra amiga tenía un joven con los pantalones bajados encima de ella. Me desesperé, empecé a gritar y como no la dejaba, le pegué con una piedra. El degenerado se ocultó entre las plantas de limones”, relató.

La denunciante explicó que el atacante sorprendió a su amiga y se abalanzó sobre ella provocando que se cayera. Y, a pesar de que estaba “enredada” con el cuadro de la bici, en el acto se le tiró encima para abusar de ella. “Ella estaba muy golpeada y mientras la ayudábamos, comenzamos a hablar y nos dimos cuenta de que este tipo nos había pasado en una moto al menos tres veces antes de atacar a E. Nos estuvo estudiando todo el tiempo”, agregó la testigo del ataque.

L. sintió que lo peor vino después. “Decidimos volver lo más rápido posible y en el trayecto nos cruzamos con algunos bikers que, en una actitud machista, nos intentaban calmar diciéndonos que nos tranquilizáramos porque no había pasado nada”, explicó. Los tormentos continuaron en la comisaría de Tafí Viejo. “Hicimos la denuncia y le pedimos a los policías que salieran a buscarlo, pero nos dijeron que no podían porque no tenían móviles y no conocían la zona”, comentó. Luego informó que llevaron a su compañera al hospital Avellaneda, donde le encontraron lesiones compatibles a un abuso sexual y activaron todos los protocolos. En la dependencia policial nada le dijeron de los exámenes que debían practicarle por el delito que sufrió.

Revuelo

Las víctimas no se quedaron de brazos cruzados. Denunciaron el ataque por todos lados y allí se enteraron de que el último sábado de enero otra biker había sido atacada en el mismo lugar por quien, creen, es el mismo sujeto. “Ella estaba con su marido y la atacó de la misma manera. El esposo lo persiguió, pero no lo pudo atrapar. Después no contaron que en marzo del año pasado un joven de las mismas características físicas le mostró sus partes íntimas a otra chica. Lo que no puedo creer es que nadie haya dicho nada. Si sabía eso, ni loca iría por ahí sin tomar algunas medidas de seguridad”, añadió.

L. también se mostró molesta con los bikers. “Cuando hubo un robo todos salimos a protestar para pedir más seguridad. Pero este ataque pareciera que no movilizó a nadie. Pensábamos hacer una movilización, pero ante la falta de adhesiones decidimos suspenderla. El único que nos habló para darnos su apoyo fue Rubén Marco. Veremos si la podemos hacer en los próximos días”, informó.

El jefe de la Unidad Regional Norte Joaquín Girbaux le dijo a LA GACETA que su personal se encargaría del caso. “Al no haber denuncias de los hechos anteriores no sabíamos de la gravedad del tema. Pero al conocer más casos ya se profundizó el dato para dar con el acusado. Le pedimos a la comunidad que aporten todos los datos para dar con ese hombre. Mientras tanto, buscaremos alternativas para protegerlos”, adelantó.

“Es muy importante todo lo que se haga, a pesar de la dramática situación de la víctima. Ella vive sola con tres hijos y todos los días a las seis de la mañana toma el ómnibus para ir a trabajar. Pero con la experiencia que vivió, está aterrorizada”, reveló L.