San Martín: se adaptará según las circunstancias

“Es un equipo que está, obviamente, en formación. Han venido muchos jugadores nuevos”, aseguró Pablo De Muner sobre la versión 2022 de San Martín, que se verá en cancha, mañana desde las 19.15 ante Temperley, en el “Alfredo Beranger”. El debut está al caer y sin embargo, los deseos del técnico de sumar un goleador, un extremo izquierdo y un volante interno siguen latentes. Para el “Santo”, durante todos estos días, conseguir el “9” titular de jerarquía se le hizo cuesta arriba. Más ahora, teniendo en cuenta que ya se cerró el libro de pases en la Liga Profesional, por ende las opciones cada vez son menos.

“Estamos ahí hablando. No vamos a traer por traer. Hay algo que es muy importante, el club está afrontando por un montón de cosas. Más allá del armado del plantel están las obras. Obviamente que el fútbol profesional es importante”, dijo De Muner sobre la posible llegada de más incorporaciones.

En la posición de centrodelantero, San Martín cuenta con Lucas Cano, Mauro Verón, Nicolás Moreno, Milton Céliz, Iván Maggi y Juan Bautista Miritello. Estos dos últimos fueron los goleadores de una pretemporada algo escasa de gritos para los de Ciudadela.

“No estoy preocupado. Lo importante es que hemos podido mantener la base de lo que fue el torneo del año pasado. El funcionamiento, que es lo que uno busca en esta etapa de preparación, creo que está claro. Uno siempre quiere tratar de tener esa contundencia y estamos en eso”, resumió “Tomate” sobre lo que le dejó el final de la ronda de amistosos, en la que se vio poca precisión en el ataque.

Si bien la CD está a contrarreloj tratando de concretar la llegada del goleador y las otras posiciones, De Muner se muestra cauto y aseguró, que si no se llega a dar trabajará con lo que tiene. “Me voy a adaptar a la decisión que tomen ellos, en cuanto al presupuesto y a las posibilidades que tengamos. En caso de que vengan los jugadores que hemos pedido, eso nos va a dar un salto de jerarquía importante con el armado final”, explicó.

“Va a ser una decisión del club, que yo voy a respetar. Me parece fantástico, en parte, porque van a tener lugar muchos jugadores del club. Es importante, muchos lo vienen pidiendo y eso no me asusta. Hay chicos preparados. La paciencia es clave”, advirtió, seguro de sus jugadores.

Plena confianza

De Muner de cara al duelo con el “Gasolero”, se mostró satisfecho con el plantel que se logró armar hasta el momento y aseguró, que cada jugador que llegó fue por expreso pedido suyo a la Comisión Directiva.

“Estoy conforme con el armado. Todos los jugadores que están acá, son con mi aval y el del cuerpo técnico. Nunca he puesto excusas, ni cuando llegué, ni a lo largo del torneo”, advirtió el técnico para despejar cualquier tipo de dudas.

“Yo me dedico a trabajar, a tratar de tener un equipo competitivo, que sea protagonista y que se vea un funcionamiento claro. A partir de ahí, tratar de conseguir resultados. Ese es el camino” afirmó De Muner, a horas de lo que será el debut del equipo en la Primera Nacional.

Bajas importantes

Para el duelo ante Temperley, San Martín no tendrá a Juan Imbert, Patricio Pérez y Gastón Monroy, quienes dieron positivo de covid-19. Mauro Bellone sufrió un desgarro y “Tino” Costa está en duda, ya que se recupera de un virus.

Lejos de Ciudadela

El delantero Nicolás Blandi, una de las alternativas que manejaba San Martín para cubrir el puesto de 9, firmó con San Lorenzo. De esta manera, el ex Boca tendrá su segundo ciclo en el club “azulgrana”.