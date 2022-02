La renuncia de Mario Ledesma: varias opciones de reemplazo, pero nada concreto

Desde el momento en que se filtró la noticia de que Mario Ledesma iba a dar un paso al costado, empezó la danza de nombres de posibles sucesores. El favorito de la gente es Gonzalo Quesada, quien dejó un muy grato recuerdo al mando de Jaguares, al que llevó a la final del Súper Rugby en 2019. Ante la falta de competencia tras la baja de la franquicia argentina, el ex apertura de Los Pumas fue liberado para volver a Stade Francais, de donde no será fácil repatriarlo. Por ahora, una opción que suena con más fuerza es la de Felipe Contepomi, actualmente en el staff de Leinster. El ex goleador histórico del seleccionado conoce bien el sistema UAR por haber formado parte de los staffs de Argentina XV y Jaguares. Otra alternativa es Ignacio Fernández Lobbe, quien desde hace varios años viene siendo cabeza de los equipos de desarrollo argentinos, como Jaguares, Jaguares XV y en su momento Ceibos. Y no faltan los que se animan a soñar con algún entrenador extranjero de peso, aunque eso parece mucho menos probable. Durante la conferencia de prensa, el presidente Marcelo Rodríguez anticipó que, si bien no hay urgencia, la Gerencia de Rugby y la Gerencia General de la UAR comenzarán a evaluar de inmediato distintas opciones para ser presentadas a la mesa directiva. No obstante, evitó dar nombres. “Nuestro equipo profesional hará un peinado de alternativas que estén en condiciones de ser head coach, factibles y compatibles con nuestro sistema”, despejó. Por último aclaró que, si bien a fines de marzo se produciría la renovación de autoridades en la UAR, la directiva actual podría llegar a designar al nuevo head coach. “La decisión se tomará cuando tengamos los elementos suficientes. Si eso sucede mientras estoy yo de presidente, la tomaremos nosotros. Sino, lo harán los que vienen. El proyecto trasciende las conducciones”, cerró.