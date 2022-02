San Martín: “Trato de aprender de él mientras espero mi chance”

A días del debut de San Martín en la nueva temporada de la Primera Nacional, Pablo De Muner y sus pupilos no enfocan en otra cosa que no sea el duelo contra Temperley, el sábado desde las 19.15, en el “Alfredo Beranger”.

El entrenador va modelando un equipo que, según todo parece indicar, en defensa seguirá saliendo de memoria como la temporada pasada. Sin embargo, ahora sumó algunas alternativas; tal es el caso del lateral Franco Quiroz.

El entrerriano llegó como alternativa a un puesto que parece tener un dueño: Lucas Diarte. Sin embargo, el ex San Telmo se muestra cauto, con ganas de dar pelea y de aprender de él. “Sé lo que representa Lucas para el club y lo que es como jugador. La verdad, trato de aprender mucho de él y aportarle cosas a mi juego. Ver cómo se mueve él porque algunas cosas me pueden servir en la competencia. El día que me toque jugar, trataré de estar a la altura para que el equipo no note su ausencia. Mientras tanto, aportaré desde el lugar que me toque”, dijo Quiroz en diálogo con LG Deportiva.

Surgido de las inferiores de Colón, llegó proveniente de San Telmo. Y pese a que el “Candombero” terminó penúltimo en la Zona B en el pasado torneo, el lateral fue una de las piezas más importantes. “Creo que al equipo le puedo aportar mucho sacrificio, intensidad, el ir para adelante todo el tiempo. En el día a día, trato de transmitir mucha confianza y alegría. También un apoyo constante, algo que es muy importante”, explicó.

Tras su debut en Primera, pasó a General Díaz de Paraguay. Sin embargo, en San Telmo fue donde logró desplegar su mejor versión; lo que sedujo a “Tomate” para sumarlo como refuerzo. ¿El motivo? El juego de ambos laterales es similar y tienen mucha vocación ofensiva; algo que pide mucho De Muner. “Me considero un jugador sacrificado, que siempre va a dejar todo por el equipo y por los compañeros. Soy fuerte de arriba, intenso, me gusta atacar todo el tiempo y a la hora de defender voy a dejar todo por recuperar la pelota. Recuperar y volver a atacar es lo que más me gusta”, plantó bandera el defensor, que en la pasada temporada disputó 27 partidos con San Telmo en los que logró convertir un gol y aportar dos asistencias. “El tiempo que estuve en ese club me ayudó a consolidarme. Pude sumar muchos minutos e ir formándome cada día como un profesional. En la primera etapa, tanto en lo personal como en lo grupal nos fue muy bien. Tomé mucha confianza y gané protagonismo dentro del equipo. En la segunda parte creo que no fue lo que todos esperábamos. En lo personal tuve algunos altibajos; aunque de eso también traté de sacar lo mejor. A partir de ahí intenté corregir errores y aprendí que en esta categoría no podés regalar nada”, agregó.

Factor importante

La llegada de Quiroz a San Martín se dio debido a los objetivos del club y por el estilo que busca De Muner. Para el lateral, su funcionamiento de juego en el 4-3-3 que viene probando el entrenador, calza a la perfección. “La verdad es que me gusta mucho la propuesta de Pablo. La idea es muy buena, se asemeja un poco a mi estilo de juego que es tomar la iniciativa e ir para adelante todo el tiempo; porque yo busco ser protagonista todo el partido. Conocer un poco el estilo de Pablo también fue un factor que influyó mucho para que yo me incline por aceptar la propuesta que me hizo San Martín”, advirtió, consciente de que deberá pelear un puesto con uno de los futbolistas más regulares que tuvo el equipo en los últimos años.

Quiroz va a fondo. Mientras pide pista, espera que el “Santo” tenga un buen año. “A San Martín hoy le toca estar en la Primera Nacional pero por su mentalidad debe estar en Primera. Espero que nos vaya muy bien y para eso será clave arrancar de la mejor manera. Nos vamos a encontrar con un rival fuerte, que sabe a lo que juega, pero tenemos que imponernos y tratar de volver con los tres puntos”, concluyó.

Abre las puertas

La práctica de hoy, en el complejo “Natalio Mirkin”, será abierta para la prensa. Allí, Pablo De Muner comenzará a darle forma al equipo que debutará en la temporada, el sábado desde las 19.15 contra Temperley. Al final de la sesión, el DT brindará una rueda de prensa.

Día clave

Hoy cierra el libro de pases en Primera División. En La Ciudadela estarán pendientes de ello para avanzar en la contratación de los refuerzos que faltan para completar el plantel. Además del goleador, De Muner pretende incorporar un extremo izquierdo y un volante interno.