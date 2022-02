La muerte de Mario Cordero: con su chispa, siempre salía con algo que te hacía reír

Pedro "Checha" Figueroa

Ex basquetbolista de Tucumán

Lo primero que puedo decir de Mario es que era un terrible jugador. Ganador y luchador. En la cancha no había cómo ganarle. Era un base que si veía un problema, lo encaraba porque armaba sus jugadas, metiendo sus propios tantos. Muy completo como jugador. Se ponía al equipo al hombro en cualquier momento. Siempre sabía qué era lo que se necesitaba. Sin lugar a dudas, fue uno de los mejores basquetbolistas de la provincia. Le decían “el Loco” porque siempre tenía una chispa de ingenio y salía con algo que te hacía reír. Me acuerdo una vez que estábamos con la selección tucumana en un campeonato argentino en La Pampa y nos auspiciaba Pony. Entonces nos llaman a nosotros dos, porque él era el sub-capitán y yo el capitán. Me preguntan: Checha, ¿cuánto calzás?. Les respondo que 46. Cuando le hacen la misma pregunta al “Loco”, dice del 36 al 45, lo que venga. Siempre salía con una estupidez de esa y los porteños le decían ¿Pero qué decís, “loco”?. Siempre provocaba risas por esa picardía que tenía.