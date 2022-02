El pase sanitario generará una nueva división en la sociedad, según Albarracín

El legislador Raúl Albarracín -presidente del bloque Partido por la Justicia Social (PJS)- volvió a cuestionar el pase sanitario durante la sesión en la cual se ratificó la vigencia de la herramienta como medida obligatoria para participar de actividades que impliquen la aglomeración de personas.

En particular, el dirigente, referente del espacio político que lidera el intendente de San Miguel de Tucumán, Germán Alfaro, sostuvo que medidas de esta naturaleza no deben ser permanentes. "No podemos convertir en definitiva la condición de provisoria de una medida, prorrogando este tipo de restricciones de derecho", señaló.

Tal como lo había hecho en diciembre del año pasado, Albarracín volvió a votar en contra del pase sanitario. "Esta herramienta generará una categorización en la sociedad entre vacunados y no vacunados. La propia Ley N° 27.173 (de Vacunación contra la covid-19) establece la voluntariedad de la vacuna; es decir, no es obligatoria. La reglamentación de esa ley también estipula que es voluntaria", explicó.

En este sentido, sostuvo que por medio de herramientas como el pase sanitario, se está tornando forzosa la vacunación. "Fue totalmente triste escuchar que legisladores han expresado esa categorización en la sociedad, entre vacunados y no vacunados, los cuales deben caminar por vías distintas. Es reprochable. No podemos seguir buscando más grietas y desencuentros”, afirmó.

El parlamentario consideró que se deben realizar las campañas que sean necesarias, pero no establecer discriminaciones de ningún tipo.

No obstante su postura, repudió las amenazas que había recibido el ministro de Salud de la provincia, Luis Medina Ruiz. "Estas situaciones no son admisibles; mucho menos en democracia. Debemos respetarnos en las diferencias", afirmó.