La remoción de Navarro fue “Por el área y no por la persona”

El gobernador interino Osvaldo Jaldo ya definió al sucesor de Francisco Navarro, ex “número dos” del Ministerio de Desarrollo Social luego de que sea removido del cargo por su viaje a Cancún, México, y explicó que la remoción del ex funcionario se debe a la cartera para que trabajaba y no a una cuestión personal. “La decisión que he tomado es por el área, no por la persona”, afirmó el vicegobernador en ejercicio del Poder Ejecutivo de la provincia.

Julio Miguel Cerviño es quien asumirá el cargo que antes ocupaba Navarro. Así, el ingeniero de 58 años, se hará cargo del lugar en el transcurso de la semana, aunque aún no está definido el día exacto.

“Es un tema que ya está superado, ya están los reemplazantes que van a asumir esta semana. Tenemos una agenda muy completa, pero ya vamos a fijar un día”, indicó Jaldo.

El problema se debió a la importancia del cargo dentro del Ministerio de Desarrollo Social, específicamente en esta época del año, cuando las tormentas generan serios problemas de inundaciones y el Estado debe estar presente para dar soluciones a los más necesitados.

“El funcionario trabajaba para el Desarrollo Social y viajó en pleno verano, con inundaciones en la capital y en los Valles. El ministro estaba de licencia por un problema de salud de su hijo, que lo habló y lo acordó conmigo. Entonces el número uno de Desarrollo Social (Gabriel Yedlin) no estaba, el número 2 tampoco estaba, y así sucesivamente”, señaló el gobernador interino. E insistió en que la decisión tomada se debe exclusivamente por el área a la que pertenecía Navarro y la época del año en que se dio el viaje al exterior. “En los momentos de verano es cuando más tenemos que estar a la par de la gente y es cuando más tenemos que estar en la provincia de Tucumán”.

Jaldo hará oficial la designación del nuevo secretario de Articulación Territorial durante la semana a través de un decreto. Desde que se anunció que Navarro dejaría el cargo sonaron varios nombres para ocupar su lugar, pero finalmente se decidió que sea alguien “de carrera” dentro de la cartera quien se haga cargo.