Tenis, "Copa La Gaceta": hay lugar para todo

La “Copa LA GACETA” también tendrá una postal similar a la que dejó la “SMT Cup”, ambos torneos de la International Tennis Federation que reparten 25.000 dólares en premios. En la agenda del torneo que ya se juega en Las Lomitas (ver nota aparte) también está programada otra clínica para las veteranas o Damas Senior, como formalmente se las llama en el plan de acciones ideado por la Asociación Argentina de Tenis (AAT).

Para la ejecución del programa durante éstas dos semanas, llegaron a la provincia, entre otras ex jugadoras que forman parte de la AAT, Florencia Labat y Romina Ottoboni. “Hice otras clínicas, pero me sorprendió la cantidad de jugadoras y el entusiasmo de las señoras”, destacó Labat. “Pasa en muchos lugares del país”, celebró Ottoboni. “Por eso, este tipo de acciones son importantes para seguir promoviendo el tenis no sólo con los niños, sino con ellas también”, agregó la ex jugadora.

En las canchas del Tucumán Lawn Tennis, las veteranas siguieron los consejos no sólo de las históricas, también de las jóvenes que protagonizan los torneos internacionales como Julieta Estable y Berta Bonardi. “Hay que aprovechar los torneos de las chicas para que las veteranas formen parte, se entusiasmen y después traigan a sus hijos y nietos. También y porqué no, a sus pares”, alentó Labat. “Una jugadora nos contó que apenas hace un mes atrás está jugando”, destacó la zurda. “Este es un segmento que no está dejado de lado y que desde la Asociación se apoya”, remarcó Ottoboni que también está en el Departamento de Iniciación de la AAT, otra franja, la de los niños, que también tiene su lugar en plan de acción que se pone en práctica en Tucumán.

“Gaby”, feliz

En su cuenta de Twitter (@sabatinigabyok), Gabriela Sabatini, posteó hasta las primeras horas de la tarde de ayer tuits referidos a su paso por Tucumán. El primero fue para felicitar a la campeona de la “SMT Cup”, la checa Brenda Fruhvirtova, y el resto para agradecer el cariño. “Maravillosos momentos vividos en Tucumán”, es una de las frases que resumió lo que sintió.