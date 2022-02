En Tucumán también lloraron a Del Potro

Saludar a Marcelo Gómez por estas horas en la que se está jugando el ITF W25 en el Tucumán Lawn Tennis, es garantía de sonrisa. El tandilense, además de ser reconocido por ser el formador de Juan Martín del Potro, llegó a la provincia comandando el entrenamiento de la tucumana Mariana Zóttoli, entre otras jugadoras. El saludo con LG Deportiva fue cálido, aunque después se conmovió. “Dame unos minutos”, se excusó y dio media vuelta.

Su robusta espalda se fue alejando desde la cancha dos del club del parque 9 de Julio, hasta la 12, la más alejada de todas. “El Negro” decidió que ahí era el mejor lugar para empezar a asimilar la noticia sobre el retiro de su alumno más exitoso. “Es más una despedida que una vuelta milagrosa”, fue la frase que Del Potro había pronunciado minutos antes de que Gómez finalizara un entrenamiento en el polvo de ladrillo tucumano. Las palabras de “Delpo” durante la conferencia de prensa que realizó en Buenos Aires hicieron eco en Tucumán, como en todo el planeta. “No es lo que yo hubiera querido. Lo que el mundo del tenis hubiera querido”, opinó Gómez. Ya repuesto, pero todavía emocionado el entrenador se acomodó en el gimnasio del Tucumán Lawn Tennis para seguir la semifinal entre la sunchalense Paula Ormaechea y la checa Brenda Fruhvirtova.

EN BUENOS AIRES. Del Potro, muy emocionado, habló sobre los problemas físicos que sufre a los 33 años tras varias lesiones.

El celular en su mano fue a parar al bolsillo mientras respondía. Antes, estaba recibiendo los reportes de sus conocidos vía Whatsapp y navegando las noticias. “Tengo que ver lo que voy a hacer, pero lo más probable es que me vuelva y esté ahí con él. Yo tengo que estar; es algo que me sale”, explicó. Entonces Gómez ya está armando todo para que el martes sea uno de los miles que estará en el court central del Buenos Aires Lawn Tennis. Del Potro jugará la primera ronda del ATP 250 ante su compatriota Federico Delbonis. Podría ser el último partido en el país, aunque no el último de su carrera ya que confirmó que se presentará en Río de Janeiro, una de las ciudades en las que vivió una gran semana de tenis cuando logró la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de 2016.

Luego de ocho operaciones y casi una quincena de lesiones, “La Torre de Tandil” no puede sostenerse. “La realidad es que esa rodilla está con dolor”, precisó Gómez que en enero guió las prácticas de “Delpo” en Tandil.

“La rodilla me hace vivir una pesadilla. Intenté tratamientos y nunca imaginaba retirarme del tenis si no era jugando. El torneo de Buenos Aires era el mejor para poder hacerlo”, sentenció Del Potro en la conferencia.