Vidal apuntó contra Kicillof: "No tiene un compromiso real con la seguridad"

La diputada nacional de Juntos por el Cambio (JxC), María Eugenia Vidal, se refirió hoy al caso de la cocaína adulterada, que provocó más de una veintena de muertes en la provincia de Buenos Aires, y cuestionó la política que lleva adelante Axel Kicillof respecto al narcotráfico.

"Este es el resultado de un Estado ausente, que mira para otro lado frente a una problemática que nos convoca a todos. Esto lo atribuyo a que el gobernador no tiene un compromiso real con la seguridad. No ha tenido en cuenta que el narcotráfico es la madre de los problemas de la seguridad. Hay una insensibilidad profunda con las miles de familias que sufren esto", afirmó Vidal en diálogo con Radio Mitre.

La parlamentaria y ex gobernadora bonaerense criticó además a Sergio Berni y a Aníbal Fernández. "No logran ponerse de acuerdo para hacer un trabajo conjunto en la provincia más grande del país", consideró.

"Definitivamente con ellos no se puede combatir el narcotráfico. No puede ser que la respuesta sea echarle la culpa al otro o actuar como comentarista", completó.

"En nuestro gobierno dimos una pelea histórica, enfrentamos a los narcos y estuvimos cerca de las víctimas y sus familias. Hoy vemos una realidad muy distinta en todo el país. No es que no se puede hacer nada. Hace dos años no pasaba, había un gobierno a nivel nacional y provincial decidido a combatir esto", concluyó Vidal.