En “Juntos” acordaron reglas de convivencia

Un clima agitado marcó el comienzo de año de Juntos por el Cambio luego de lo que vivió en los últimos días de enero, cuando el intendente de Yerba Buena, Mariano Campero, aseguró que la candidatura de Roberto Sánchez (actual diputado) era innegociable de cara a las elecciones gubernamentales del próximo año. En este contexto fue la primera reunión entre los protagonistas de los dichos -ya se habían reunido los referentes del PJS y el PRO, pero sin Campero-Sánchez- y existía cierta expectativa con lo que pudiera surgir de ella.

El encuentro de Juntos por el Cambio se llevó a cabo ayer en Tafí del Valle, desde la mañana, en un hotel de la villa turística y generó, pese a las diferencias que salieron a la luz en enero, una respuesta unánime entre sus asistentes: “el balance fue positivo”.

Una vez terminada la reunión Campero aseguró que no se habló de candidaturas y que sus declaraciones en enero no provocaron ningún conflicto ayer. “Ha sido la primera reunión desde entonces, pero tampoco ha pasado mucho tiempo. Al contrario, la declaración lo único que hace es ordenar un poco, así que no hubo conflicto, al contrario, fue todo muy tranquilo y en contexto de trabajo”, dijo el intendente en una entrevista telefónica con LA GACETA.

Ramiro Beti, presidente del PRO, coincidió en que no se tocó el tema de las candidaturas, pero sostuvo que sí se habló de “reglas de convivencia” para que no existan declaraciones de ese tipo, al menos en el futuro cercano. Los participantes decidieron que el pacto no iba a quedar formalizado por escrito, sino que fue un acuerdo de palabra. “Dentro de las reglas de convivencia, que se decidió que no fueran escritas, estaba ser cauteloso, cuidar a Juntos por el Cambio con lo que se declara”.

“Sabemos que estamos en una permanente competencia por lo cual va a haber disputas, pero hoy principalmente estamos trabajando en la consolidación del espacio”, se sinceró el concejal de Concepción.

El hecho puntual no se contó, pero las “reglas de convivencia” que acordaron comprenden a los dichos de Campero con el objetivo de que no vuelvan a suceder.

Otras fuentes consultadas por este diario indicaron que la charla sobre los dichos de Campero se dio por iniciada y finalizada a partir de la intervención del referente radical José Cano.

Estaban todos dispuestos a hablar sobre la situación, cuando Cano intervino en la conversación y dijo que no era momento para hablar de candidaturas y que el foco debe estar puesto en consolidar el espacio y escuchar los reclamos de los tucumanos para trabajar en eso; una vez hecha la descarga, el radical llamó a ser pacientes, aunque no negó que Sánchez y Germán Alfaro, intendente de la capital, son las personas que la gente eligió como los referentes más importantes del espacio luego de las PASO. Al finalizar, los presentes asintieron con el silencio y continuaron con el temario de las mesas de trabajo que estaba planeado.

Así, un tema que resultaba ineludible de abordar por la polémica que generó hace pocas semanas y a las tensiones internas que desató quedó zanjado (al menos por ahora) luego de que Cano pusiera paños fríos al asunto.

Todos los consultados coincidieron en que la reunión se desarrolló en un ambiente distendido y con la intención de alcanzar los mismos propósitos.

Balance positivo

“El balance en lo personal es altamente positivo. Estuvieron todos los que están en Tucumán y no están enfermos. Pudimos vernos la cara y hablar en forma sincera de consolidar el espacio, de trabajar en una oportunidad que vemos para el 2023 en la provincia, constituir áreas de trabajo con responsables que se hagan cargo en forma coordinada, en planes de gobierno y en propuestas para la provincia”, resumió Walter Berarducci, otro de los asistentes que dialogaron con LA GACETA. Además, señaló que este tipo de reuniones deben realizarse periódicamente con el objetivo de consensuar todas las posiciones que puedan surgir de un espacio amplio, como lo es JxC en la provincia.

Campero llegó a la misma conclusión, aunque se hizo presente cerca de 40 minutos tarde debido a un evento que tenía programado con los ex tenistas Gisela Dulko y Rodolfo Daruich, y con los chicos de la escuela de Alta Montaña de Tafí del Valle.

“Todo ha girado en que armemos un equipo de gobierno, tratemos de consolidar el espacio, que hagamos entre todos un esfuerzo. Todos hemos tenido la buena predisposición de que podamos avanzar”, afirmó el intendente.

Entre los presentes se encontraban los líderes de cada espacio que conforman el frente: Germán Alfaro, del PJS; Campero y Sánchez, que ocuparon la misma fórmula en las PASO; Beti, encabezando el PRO; y Cano, por el radicalismo. La única ausencia fue de CREO.

La Ausencia de CREO: no estuvieron de acuerdo con la reunión

CREO decidió no asistir a la reunión que llevaron a cabo los distintos espacios de JxC en Tafí del Valle y argumentó, a través de un comunicado, que deben sentarse a discutir cómo resolver los problemas de los tucumanos, pero que la reunión de ayer fue para resolver “los problemas de la política”. “Estamos convencidos de que Juntos por el Cambio es el espacio desde el cual podemos lograr una transformación y que toda coalición que se prepara para gobernar debe ser amplia, pero no todos pensamos ni debemos pensar igual”, dice el comunicado, que fue firmado por Sebastián Murga y Paula Omodeo, máximo referentes del partido.

“Para ellos la política es veranear”: el concejal Sangenis criticó la reunión de los opositores

El concejal yerbabuenense Alejandro Sangenis dijo que el encuentro de la oposición fue para criticar sin presentar soluciones. “Se juntaron en Tafí del Valle para evitar mojarse y estar cerca de los inundados”, afirmó. “Para ellos la política es veranear y juntarse para la crítica fácil sin ninguna solución para los que la pasan mal. El diputado Sánchez envía a Casa de Gobierno a su delfín en la intendencia a pedir insumos para los que se inundaron. En la capital la asistencia a los que sufrieron el temporal no existió de ninguna manera. En estos tiempos difíciles para la población este rejunte de parlanchines mira para otro lado de las penurias que la gente padece”, agregó.

En el PJS salieron al cruce de la dirigencia de CREO: Ocaranza recordó que ese partido fue funcional a Manzur cuando apoyó la reforma de la Constitución

“Las declaraciones de principios deben ser acompañados de hechos”. De esta forma Rodolfo Ocaranza, en su condición de dirigente del Partido por la Justicia Social (PJS), salió al cruce de las manifestaciones de referentes de CREO que salieron a cuestionar la reunión de Juntos por el Cambio en Tafí del Valle.

“Es muy loable abrazar ideas y valores, pero la política exige también de la praxis y el pragmatismo para llevar adelante un proceso de transformación. En ese camino no valen y restan conductas cuando sino funcionales, al menos ingenuas y carentes de ingenio, como ser apoyar una reforma de la Constitución tal como lo hizo públicamente CREO cual permitiría una nueva reelección de Manzur y la perpetuación del oficialismo en el poder”, prosiguió el secretario de Gobierno de la municipalidad capitalina.

“Sea por ingenuidad o malicia, esas conductas favorecen al adversario y daña a un espacio que hoy es la esperanza del verdadero cambio para Tucumán”, acotó Ocaranza para reforzar la idea de que CREO juega en favor del oficialismo provincial fustigando a la oposición.