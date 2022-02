Hace 30 años el chavismo nacía como espacio político

El 4 de febrero de 1992, fecha de la que se cumplen hoy 30 años, un grupo de militares decidió dar un golpe de Estado contra el presidente de Venezuela, Carlos Andrés Pérez. Aquellos insurgentes estaban liderados por el comandante Hugo Chávez (foto) quien, pese al fracaso de la operación militar, se convirtió en una figura política gracias sobre todo a un breve discurso de apenas un minuto en el que se rinde y menciona dos palabras que fueron casi proféticas: “por ahora”. “Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital”, dijo Chávez en el mensaje en el que pedía a sus fuerzas que depusieran las armas.

Tras pasar dos años en la cárcel, Chávez salió libre en 1994 y cuatro años después se convertiría en presidente de forma democrática al ganar las elecciones. Su gobierno y su doctrina, el chavismo, no solo signan la historia de Venezuela, sino el presente más allá de su muerte, ocurrida en marzo de 2013.

El general Fernando Ochoa Antich, militar de carrera, hace 30 años era el leal ministro de Defensa del presidente Pérez. Entrevistado por BBC Mundo, Ochoa Antich recordó aquel 4 de febrero y habló sobre Chávez, a quien conocía en profundidad. “Su ambición no tenía límites, era capaz de cualquier cosa”, sentenció.

“Chávez era un hablador, le encantaba actuar en obras de teatro, tocar el cuatro (guitarra venezolana de cuatro cuerdas), era muy dicharachero, muy extrovertido -agregó Ochoa Antich-. Era un cadete destacado. Una vez vi a su pelotón cantar una canción que me llamó la atención, pero no le di mayor importancia. Cantaban el Himno de la Federación, que dice: ‘el cielo está nublado anunciando tempestad, oligarcas temblad, viva la libertad’. Ahora sí le doy importancia”.

En cuanto al intento de asonada, Ochoa Antich afirma que Chávez no se atrevió a consumar el golpe. Relató Ochoa Antich: “han querido presentar a Chávez como el héroe del 4 de febrero, pero su batallón debía haber atacado Miraflores -el palacio presidencial- junto a los tanques. Se atrasó y no atacó, pasó por Miraflores pero se fue al Museo Militar (actual cuartel de la Montaña, donde está enterrado Chávez) No envió a ningún pelotón a combatir. Si Chávez atacaba Miraflores, habrían apresado al presidente”.

“Cuando después vi el mensaje de Chávez (cuando remarcó “por ahora”) dije que el movimiento había sido un fracaso militar, pero un éxito político -añadió-. El impacto político en la sociedad venezolana fue inmenso. Por eso no logró llegar a la presidencia, pero lo catapultó. Yo fui el responsable de que el mensaje de Chávez se emitiera por televisión a todo el país, lo autoricé, me equivoqué”.

Otro protagonista de aquellas jornadas entrevistado por BBC Mundo fue el capitán Joaquín Suárez, uno de los militares alzados. “Chávez era un hombre sumamente humilde al que lo afectaba lo social. Era sumamente carismático, tenía una gran sensibilidad por el bien común, por el bien del pueblo. Nuestras inquietudes surgieron desde que éramos cadetes y Chávez nos las canalizó. Nos unían lazos afectivos, ideológicos y militares”, explicó Suárez.

“Yo interpreté el famoso ‘por ahora’ como que nosotros habíamos iniciado un proceso revolucionario en Venezuela y tal vez ni nosotros mismos íbamos a ver el resultado, pero la historia de Venezuela había cambiado para siempre, porque el pueblo nos había apoyado” -advirtió-. Vi el mensaje como a los dos meses, cuando me lo llevaron a la cárcel en un video grabado. Sentí orgullo porque todos asumimos la responsabilidad y él también”.