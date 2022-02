China prometió una millonaria inversión para una mina de litio en Catamarca

La empresa minera china Zijin Mining Group Co Ltd invertirá U$S 380 millones para la construcción de una planta de carbonato de litio en su subsidiaria local, Liex.

La planta se emplazará en el proyecto Tres Quebradas, en Catamarca, y producirá 20.000 toneladas de carbonato de litio por año, con la idea de ampliar al doble su producción en el mediano plazo, explicó el comunicado difundido por el Ministerio de Producción de la Nación.

La inversión se dio a conocer luego de una reunión que mantuvieron funcionarios argentinos con directivos de las empresas Zijin, Liex y Neolithium.

"Para el proyecto Tres Quebradas está previsto que la planta empiece la construcción este mismo año y que entre en producción a finales de 2023", expresó el comunicado.

La empresa Zijin tiene "planes de hacer otras inversiones importantes en oro y cobre en Argentina, por lo que está en la búsqueda de proyectos avanzados para ello", añadió.

El proyecto se ubica dentro del denominado 'triángulo del litio', que comparte Argentina, Chile y Bolivia, y donde se encuentra casi el 60% de las reservas mundiales del mineral.